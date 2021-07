La guerre de demain livre une action de combat extraterrestre (examen)

45secondes.fr/wp-content/uploads/2021/07/La-guerre-de-demain-livre-une-action-de-combat-extraterrestre.png" alt="" title="Screenshot_2021-06-30 1622064867_New-trailer-for-Tomorrows-War-Chris-Pratt-travels-to-the-1280x720-1 jpg (JPEG Image, 1280 [...]">

La guerre de demain arrive sur Prime Video cette semaine, apportant un blockbuster de science-fiction assez impressionnant au service de streaming qui est amusant à regarder.

La guerre de demain

Dirigé par: Chris McKay

Écrit par: Zach Doyen

Avec : Chris Pratt, Sam Richardson, Yvonne Strahovski, Betty Gilpin

Date de sortie: 2 juillet 2021 sur Amazon Prime Video

Qu’est-ce qu’une saison de films d’été sans une action d’invasion extraterrestre à l’ancienne? Pas beaucoup. Heureusement, La guerre de demain est là pour combler cette lacune cet été et pour la plupart, cela fonctionne très bien. Bien sûr, il est possible que je me sente de cette façon parce que le film coche à peu près toutes les cases à cocher pour être considéré comme « extrêmement ma merde », mais je soupçonne que beaucoup de gens vont s’amuser avec celui-ci.

Pour la plupart, comme d’habitude, j’essaierai d’éviter les spoilers dans ma critique. En ce qui concerne la nature de science-fiction de l’histoire (voyage dans le temps et autres), certaines choses mineures peuvent apparaître ici et là, mais je pense que tout ira bien pour la plupart.

Comme vous l’avez compris dans les bandes-annonces, l’avenir (2051 pour être précis) est assez sombre. Si sombre en fait, que les voyageurs du temps ont voyagé dans le passé (notre présent) afin de recruter des soldats pour la guerre qu’ils mènent actuellement. Leur ennemi est une espèce extraterrestre qui a pour seul objectif la destruction de la race humaine. Il n’y a pas de prisonniers faits, pas de trêve qui puisse être formée. Cela semble terrible, non? Eh bien, le pire dans tout ça, c’est que nous PERDONS la guerre.

Même avec l’injection de troupes « fraîches » (des personnes enrôlées pour des périodes de service d’une semaine à l’avenir), les choses ne vont pas bien. Ces extraterrestres sont sérieux et de moins en moins de troupes rentrent chez elles.

Chris Pratt joue le rôle de Dan Forester, un ancien soldat devenu professeur de sciences au lycée. Il a longtemps voulu laisser la vie de soldat derrière lui et poursuivre sa passion pour la science et l’apprentissage. Juste un an après l’arrivée des gens du futur, Dan est enrôlé dans le service, forcé de laisser sa femme et sa fille derrière lui pendant une semaine dans l’espoir de revenir.

Comme vous l’imaginez, les choses vont assez vite vers le sud. C’est une bonne indication de la faiblesse de l’effort de guerre que même les allers-retours entre le temps deviennent un problème. Honnêtement, le concept de voyage dans le temps de l’histoire est l’une des choses que j’ai le plus appréciées dans le film, et ils parviennent à tout expliquer assez rapidement.

Le voyage dans le temps n’est pas exactement ce qu’il paraît. Ils ont ouvert un vortex d’une durée déterminée : trente ans. Il y a des points d’entrée et de sortie spécifiques qui sont exactement à trente ans d’intervalle qui peuvent être parcourus entre eux. Cependant, le temps continue d’avancer des deux côtés, vous ne pouvez donc pas simplement passer à l’heure que vous souhaitez. Donc, une semaine à notre époque se traduit toujours par une semaine de temps dans 30 ans.

J’ai pensé que c’était une façon très efficace de gérer l’élément du voyage dans le temps, et j’ai été vraiment impressionné par la rapidité avec laquelle ils ont pu expliquer cela, et d’autres choses paradoxales, d’une manière rapide et efficace qui n’enlève rien au histoire. Le résultat final est une configuration qui parvient à conférer un fort sentiment de tension, malgré le jeu avec la chronologie.

La guerre elle-même est finie, et les peuples du futur courent toujours contre la montre pour éviter l’extinction. Il y a un sentiment d’inévitabilité qui imprègne l’histoire (même touché de manière poignante par certains personnages), et que rien de fait n’aura finalement d’importance. Je vous mets cependant en garde de ne pas trop réfléchir à l’aspect « science ». Comme toute histoire de science-fiction à succès, si vous y réfléchissez trop longtemps, des trous apparaîtront inévitablement. Pris au pied de la lettre, cependant, et cela fonctionne pour l’histoire racontée sans aucun moment flagrant qui vous fait sortir de l’expérience.

Quoi qu’il en soit, pendant le temps de Dan dans le futur, il en apprend plus sur les menaces extraterrestres (appelées les «pointes blanches») auxquelles ils sont confrontés et à quel point tout est vraiment sombre. Alors qu’il approche de la fin de sa semaine de service, qui est remplie d’actions et d’explosions de toutes sortes, un plan commence à prendre forme. Il y a une chance non seulement de sauver l’humanité, mais de réécrire le cours de l’histoire…

Encore une fois, j’évite les spoilers, donc je ne veux pas vraiment entrer dans quoi que ce soit au-delà de cela. Cependant, c’est une balade amusante, car vous avez l’impression que tout pourrait être possible. Il y a un aspect fataliste dans l’histoire, mais au fur et à mesure que les choses avancent, vous avez un sentiment d’espoir; que peut-être quelque chose PEUT être fait. Au moment où vous arrivez à la finale du film, vous saisissez le siège et espérez, avec les acteurs.

Dans l’ensemble, ce sentiment est généré par le rythme général de l’histoire et de l’action exposée. Je veux être clair, c’est un GRAND film d’action d’invasion extraterrestre. Il y a des indices de patrouilleurs de l’espace et Jour de l’indépendance-échelle saupoudrée partout. Couplé à des conceptions de créatures vraiment cool, et chaque séquence d’action parvient à se sentir distincte et engageante, avec des enjeux toujours plus élevés.

Bref, l’action est géniale. Cela m’a permis de rester engagé à tout moment et, à certains égards, j’avais l’impression de ne jamais lâcher. Une fois que quelques éléments sont en place, La guerre de demain établit un rythme effréné qui vous permet rarement de respirer, mais cela ne vous semble jamais trop écrasant non plus. Le rythme / la structure globale de l’histoire est bien géré, équilibrant les niveaux élevés d’action avec un humour qui ne se sent jamais forcé.

Où Demain Guerre luttes, cependant, est dans les moments de caractère. Ne vous méprenez pas, il y a des moments vraiment touchants dans le film, mais dans l’ensemble, cet aspect du film est ce qui le retient. Il y a des tentatives pour faire de l’histoire une affaire plus axée sur les personnages avec beaucoup à dire sur la nature de la famille et sur la manière de trouver son chemin dans la vie.

Ces aspects ne sont que superficiels et je n’ai jamais ressenti le lien profond que je savais que les cinéastes voulaient que je ressente. Cela a fonctionné pour faire avancer l’histoire, mais n’est jamais allé au-delà. C’est plus clair pendant certains moments qui ne se sentent tout simplement pas « mérités » émotionnellement.

Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose et cela n’a jamais été assez grave pour m’ôter le plaisir de regarder ; mais cela empêche certainement le film d’être autre chose qu’un « film de pop-corn » amusant. Pour un blockbuster d’été, ce n’est certainement pas une mauvaise affaire, et j’ai déjà hâte de le revoir avec mes enfants ce week-end.

En général, on a l’impression qu’Amazon a marqué assez gros pour ramasser La guerre de demain. Je pouvais certainement voir cela bien jouer sur grand écran. C’est parfait pour le public qui veut juste s’asseoir, être transporté pendant quelques heures et s’amuser. En tant que tel, si vous avez Prime Video, il n’y a aucune raison de sauter celui-ci. C’est une explosion à regarder et a les « jambes » d’action pour le mener à bien à travers plusieurs visionnements.