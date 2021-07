Ils filtrent par erreur le nouveau costume de Tom Holland dans Spider-Man: No Way Home

2021 a déjà passé son premier semestre et cela apporte la première attendue de Homme araignée: Pas de chemin à la maison. Le film est daté de décembre, mais l’anticipation est si grande qu’il ne peut s’empêcher de fans découvrir le moindre détail. C’est donc arrivé dans les dernières heures parce que Lego a jeté ses poupées sur la bande et a divulgué le nouveau costume que Tom Holland utilisera. Regardez les photos !

L’entreprise de jouets a annoncé le nouvel ensemble de pièces officielles inspirées du film. Le lancement étant entièrement basé sur celui-ci, les fans ont traduit que tout ce qui y apparaît a à voir avec le film. Les détails n’ont pas tardé à devenir viraux et le costume de Spider-Man n’était que l’un d’entre eux.

Photos : filtrer le nouveau costume de Spider-Man

(Lego.com)



(Lego.com)



La poupée à l’effigie de Spider-Man a une toute nouvelle tenue car elle contient passepoil noir sur son torse et ses jambes. De plus, le centre et les manches ont l’air d’or. Les poupées comprennent également une couleur différente et était parmi les plus frappants des nouveaux vêtements. Divers arts conceptuels de fans ont montré à quoi cela ressemblerait sur le corps de Holland.

(Cinéma)



À son tour, la publication de Lego (dont le produit coûte 35 euros) détaille qu’à l’intérieur de la boîte se trouvent les chiffres de Spider-Man, MJ, Wong Oui Docteur Strange avec la cape de lévitation. C’est-à-dire qu’il s’ensuit que le caractère de Benedict Cumberbatch sera dans la nouvelle super-production Marvel.

« Avec des détails authentiques, des accessoires incroyables et un monstre contre lequel lutter, l’ensemble inspire un jeu imaginatif sans fin et des présentations à couper le souffle. », est le détail officiel de ce jouet qui contient pas moins de 355 pièces et est recommandé aux personnes de plus de sept ans.