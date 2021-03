Détails sur Janie Liszewski, l’épouse d’Eddie Van Halen

Le légendaire guitariste Eddie Van Halen est décédé le 6 octobre 2020, après une bataille de cinq ans contre le cancer de la gorge. Il avait 65 ans.

Van Halen laisse dans le deuil son épouse, Janie Liszewsk, et son fils, Wolfgang.

Des sources affirment que la rock star est décédée à l’hôpital St. John’s de Santa Monica et a été entourée de Liszweski et Wolfgang, ainsi que de son frère Alex.

Eddie Van Halen restera un nom familier dans l’industrie de la musique pour les décennies à venir, et si le musicien a connu des hauts et des bas au cours de sa vie, une chose est restée constante ces dernières années: le soutien de sa femme, Janie Liszewski.

Qui est l’épouse d’Eddie Van Halen, Janie Liszewski?

Janie Liszewski est née en 1970 en Pennsylvanie et est une actrice et cascadeuse qui est finalement devenue la publiciste de Van Halen en 2007.

Elle a près de vingt rôles de cascadeurs crédités dans divers films, dont «Havoc», «Cursed», «CSI: Miami», «Spider-Man 2», «Mulholland Drive», «Along Came Polly», «From Dusk Til Dawn», «Bubble Boy», «Looney Tunes: Back in Action» et «The Wedding Planner».

Après avoir terminé son travail de cascade, elle a découvert le monde magique des relations publiques, de la danse de salon et d’autres activités. Elle dirigeait et possédait même sa propre agence de relations publiques High Profile Media.

Comment Eddie Van Halen a-t-il rencontré Janie Liszewski?

Van Halen et Janie Liszewski se sont rencontrées en 2006 lorsqu’elle est devenue son publiciste.

Ils ont commencé à sortir ensemble peu de temps après.

Van Halen a proposé à Lisewski le 6 octobre 2008, après quelques années de fréquentation, et le couple s’est marié lors d’une cérémonie dans son domaine de Studio City, en Californie, le 27 juin 2009. Son fils Wolfgang a été son témoin, et Liszewski a marché dans l’allée à une version quatuor à cordes de la propre chanson de Van Halen, «When It’s Love», accompagnée de son poméranien de 15 ans.

Il y avait un bar sans alcool à la réception, car Eddie Van Halen a lutté contre l’alcoolisme et la toxicomanie pendant la majeure partie de sa vie avant d’épouser Liszewski.

«J’étais alcoolique et j’avais besoin d’alcool pour fonctionner», a-t-il déclaré lors d’une interview en 2015. «J’ai commencé à boire et à fumer à l’âge de 12 ans. Je me suis saoulé avant d’aller au lycée. Mon professeur de sciences de neuvième année, il pouvait sentir l’alcool, et il m’a dit: «Ne bois rien que tu ne peux pas voir à travers. Et je me suis dit: « Alors, la vodka? » Et il a dit oui. Ce qui était super, parce que c’était ma boisson. Je ne blâme pas du tout mon père, mais il était aussi alcoolique. Donc dans notre maison, c’était normal.

«Mais cela n’a jamais affecté son travail, même si je suppose que cela n’a pas non plus affecté mon travail», a-t-il ajouté. «Vers 2004, je suppose que je suis devenu un ivrogne très en colère.

Van Halen est entré en cure de désintoxication en 2007 et est resté sobre depuis.

Janie Liszewski et Eddie Van Halen ont-ils des enfants?

Van Halen et Liszewski n’ont pas d’enfants ensemble; Cependant, Van Halen a un fils de 29 ans, Wolfgang, qu’il partage avec sa première épouse, l’actrice Valerie Bertinelli, avec qui il a divorcé en 2007, mais avec qui il est resté ami. Wolfgang est également le bassiste de son groupe.

«Je ne peux pas croire que je dois écrire ça», a posté son fils sur Twitter peu de temps après sa mort. «Mais mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu ce matin sa longue et ardue bataille contre le cancer. C’était le meilleur père que je puisse jamais demander. Chaque moment que j’ai partagé avec lui sur scène et hors scène était un cadeau. Mon cœur est brisé et je ne pense pas que je me remettrai jamais complètement de cette perte. Je t’aime tellement, pop. «

Janie Liszewski a rendu hommage à son mari.

Un jour après le décès d’Eddie Van Halen après son combat contre le cancer, Janie a publié une photo sur ses médias sociaux des deux sur la plage avec la légende:

« Mon cœur et mon âme ont été brisés en un million de morceaux. Je ne savais pas qu’il était possible de pleurer autant de larmes ou de ressentir une tristesse aussi incroyable. Notre voyage ensemble n’a pas toujours été facile mais à la fin et nous avons toujours une connexion et l’amour qui le sera toujours. Dire au revoir est la chose la plus difficile que j’aie jamais eue à faire au lieu de cela, je le dis si longtemps, je vous reverrai bientôt dans un endroit sans douleur ni chagrin. »

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.