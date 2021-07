James Cameron ne couperait pas une scène d’avatar malgré la demande du studio

James Cameron ne l’avait pas quand le studio a essayé de lui faire couper une scène de son blockbuster de science-fiction de 2009 Avatar. Plus précisément, la scène en question n’a vraisemblablement pas fait avancer l’intrigue, mais ce n’est en aucun cas une courte scène. Quoi qu’il en soit, Cameron a tenu bon et la scène est restée intacte. Au final, les choses se sont bien passées.

La révélation a eu lieu dans le cadre de la nouvelle Master Class de James Cameron. Un article décrivant le cours en ligne du cinéaste a expliqué que le studio avait exprimé le désir de voir le décor impliquant le personnage principal Jake Sully apprendre à piloter un Mountain Banshee coupé. Apparemment, ils n’ont pas senti que la scène, qui est loin d’être courte, faisait avancer l’intrigue. Mais Cameron voulait simplement le voir. Donc il est resté dans Avatar. Cameron avait ce qui suit à dire.

« Il y a beaucoup de règles et de conseils sur les raisons pour lesquelles vous mettez des choses dans les films, et qu’elles devraient toutes servir un but. Sauf qu’elles ne le font pas. Parfois, cela devrait simplement être quelque chose que vous voulez voir en tant que cinéaste … et parfois la seule façon de le voir est de le montrer. »

Il est difficile de contester les résultats. Avatar est sorti en décembre 2009 et a poursuivi une course légendaire et record au box-office. Il est désormais le film le plus rentable de l’histoire du cinéma, gagnant à ce jour plus de 2,8 milliards de dollars dans le monde. Il a rendu le record pendant une brève période pour Avengers : Fin de partie. Cependant, une réédition récente en Chine a remis le film de James Cameron au sommet de la montagne. Parlant plus loin, Cameron a expliqué sa logique en ce qui concerne des scènes telles que celle qu’il a refusé de couper.

« Si je veux le voir, il y a beaucoup de gens qui voudront le voir. Et ils veulent le voir pour eux-mêmes, pas à cause d’un but. Le but est d’être présent, d’être dans ce monde. «

En parlant d’être dans ce monde, nous reviendrons bientôt dans le monde de Pandora après plus d’une décennie d’absence. Avatar 2 est enfin terminé et est actuellement en post-production. C’est l’une des quatre, oui quatre, suites sur lesquelles James Cameron travaille actuellement. C’est en partie pourquoi il a fallu si longtemps pour lancer la suite en premier lieu. Ils ont été créés à l’origine chez Fox mais, après que Disney a acheté la plupart des actifs médiatiques du studio, ils ont changé de mains. Disney pourrait désormais gagner des milliards avec la franchise.

Outre les films, une bande-annonce pour le jeu vidéo Avatar : Frontières de Pandore a également été révélé pendant l’E3. Il semble donc que la franchise, après avoir consisté en un seul film pendant très longtemps, soit sur le point de se développer considérablement dans les années à venir. Avatar 2 devrait actuellement sortir en salles le 16 décembre 2022. Avatar 3 suivra le 20 décembre 2024, avec Avatar 4 le 18 décembre 2026 et Avatar 5 pour terminer le 22 décembre 2028. Cette nouvelle nous parvient via /Film.

Sujets : Avatar