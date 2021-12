Kiernan Shipka parle de Riverdale Crossover et de l’avenir de Sabrina Spellman

Pour les fans du célèbre Archie les bandes dessinées, les nouvelles de la seule et unique Sabrina Spellman se rendant dans la ville de Riverdale ont été un plaisir absolu. Le croisement tant attendu des résidents de Greendale et Riverdale s’est finalement produit mardi dernier lorsque Sabrina a rejoint Cheryl Blossom dans le dernier épisode de Riverdale. Kiernan Shipka, l’actrice qui joue Sabrina Spellman, a relancé le rôle emblématique un an après le spectacle original, Les effrayantes aventures de Sabrina, avait pris fin. Shipka a récemment discuté avec EW de son passage à Riverdale et de toute future venue pour son personnage, Sabrina.

« Il y avait toujours l’espoir d’un crossover, alors redevenir Sabrina était un régal », a déclaré Shipka. « C’était un frisson. Aussi, aller sur le plateau et le faire pendant quelques jours et vraiment s’amuser avec, par rapport à mon travail à temps plein, était vraiment intéressant. J’ai littéralement, dans le thème de Rivervale, l’impression d’être dans un univers alternatif. [Laughs] C’était merveilleux. J’ai apprécié chaque minute.

Sabrina Spellman dans la série originale, Les effrayantes aventures de Sabrina, finit par mourir après une bataille contre le Vide où le personnage se sacrifie pour sauver sa famille et ses amis. Les fans doivent donc se demander comment Sabrina est vivante dans une ville, mais morte dans une autre. Et à cela, Kiernan Shipka dit: «Nous avons des indices, mais je pense que beaucoup de choses sont restées non dites et que beaucoup de questions sont encore en suspens quant à la façon dont Sabrina est de retour et comment tout s’est passé. J’ai mes théories et je pense que tout le monde partagera les siennes, mais j’espère qu’en bout de ligne, nous aurons des explications. »

Dans Riverdale, on dit que Sabrina est beaucoup plus âgée que son personnage dans CAOS tel qu’il est défini dans le futur. La sorcière pas si adolescente a environ vingt ans, donc beaucoup plus sage. Lorsqu’on lui a demandé quel était le plus grand changement chez Sabrina maintenant dû au fait qu’elle était adulte, Shipka a déclaré : « L’une des qualités les plus charmantes de Sabrina était le fait qu’elle était jeune et qu’elle faisait beaucoup d’erreurs parce qu’elle apprenait toujours les ficelles du métier et apprenait tout. , comme vous le faites quand vous avez cet âge, et évidemment vous n’arrêtez jamais de faire des erreurs, mais vous grandissez et vous devenez une personne différente. Apporter un sentiment de maturité à Sabrina que nous n’avions jamais vu auparavant était quelque chose que j’étais très excité de faire. C’est la différence la plus palpable.

Le rôle de Sabrina dans le monde de Riverdale vient principalement du désordre chaotique qui a été créé dans la ville. Avec tant de choses qui se passent en même temps dans la nouvelle saison, où se situe Sabrina dans tout cela ? Dans les aperçus de la saison 6 de l’émission, la sorcière préférée de Greendale est vue en train de contraindre la seule et unique Cheryl Blossom. « Nous ne voyons vraiment que Sabrina avec Cheryl. La grande révélation de Sabrina se produit et peu de temps après, elle lance des sorts avec Cheryl Blossom », a déclaré Shipka. « C’est très drôle. C’est définitivement établi comme un duo dynamique.

« J’ai l’impression que depuis l’épisode 1 de CHAOS, nous parlons de faire un crossover avec Riverdale, et enfin les étoiles se sont alignées et je pense que c’était absolument le bon timing. J’avais toujours hâte d’aller là-bas. Mais il est logique que ce soit après coup et que ce soit maintenant, et je suis heureux que cela ait prolongé la vie de Sabrina, donc le timing a vraiment fonctionné à la fin de la journée. a expliqué Shipka lorsqu’on lui a posé des questions sur son expérience à Riverdale jusqu’à présent.

Bien qu’il n’y ait aucun signe que Salem soit vu dans la nouvelle saison, nous ne pouvons qu’espérer voir le familier de Sabrina à l’avenir. Et, espérons-le, plus de Sabrina Spellman aussi.

« Je pense que la porte est ouverte, et c’est très excitant. »

Tu peux regarder Riverdale Les mardis sur The CW et rattrapez les saisons 1 à 5 sur Netflix.





