«La guerre dans l’espace» serait une catastrophe. Le retour à une coopération fondée sur des règles est le seul moyen de maintenir la paix dans l’espace

Steven Freeland, Professeur de droit international, Western Sydney University

David Kuan-Wei Chen, Directeur général, Centre de recherche en droit aérien et spatial, Université McGill

Ram S. Jakhu, Directeur, Institut de droit aérien et spatial, Université McGill

En 2019, le président américain Donald Trump a déclaré que «l’espace est le nouveau domaine de la guerre». Cela fait suite à la création de l’US Space Force et à un engagement envers la «domination américaine» dans l’espace.

D’autres nations spatiales, et celles qui craignent l’accélération d’une course aux armements dans l’espace, étaient vivement préoccupées. Lors de la dernière réunion du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique des Nations Unies, les États ont noté avec inquiétude que «la prévention des conflits dans l’espace et la préservation de l’espace à des fins pacifiques» étaient plus que jamais nécessaires.

L’élection de Joe Biden en tant que prochain président américain et de Kamala Harris en tant que vice-président suggère qu’il y a lieu d’espérer. L’avenir de l’espace pourrait ressembler davantage au lancement récent de la mission SpaceX Crew-1 de la NASA vers la Station spatiale internationale.

À bord se trouvaient des astronautes américains et japonais, qui ont rejoint l’équipage russe et américain vivant déjà à bord de l’ISS. Alors que la fusée Falcon 9 s’envolait dans l’espace, la nature collaborative, coopérative et commerciale de l’espace était une fois de plus claire pour tous.

Coopération, pas confrontation

La nouvelle administration Biden-Harris semble plus intéressée par la coopération internationale et bien plus consciente des défis du changement climatique, des pandémies et d’autres problèmes mondiaux. Une politique spatiale soigneusement calibrée peut faire beaucoup pour relever les défis «terrestres», tout en permettant de nombreuses activités spatiales positives.

Depuis 1967, l’activité humaine dans l’espace est guidée par les principes universellement acceptés enchâssés dans le Traité sur l’espace extra-atmosphérique. Cela a permis de garantir que nous n’avons pas eu de conflit militaire dans l’espace, et a nécessité l’exploration et l’utilisation de l’espace «pour le bénéfice et dans l’intérêt de tous les pays».

Toute vision alternative de l’avenir de l’espace est épouvantable à considérer. La rhétorique sur l’inévitabilité de la «guerre dans l’espace» rend un tel conflit plus probable et risque une «tragédie des biens communs» dans l’espace.

Toute guerre spatiale n’aurait pas de vainqueur clair. Dans une arène complexe et partagée au niveau mondial telle que l’espace, il est important que les États respectent les règles et les pratiques établies.

Les États-Unis ont de grands avantages scientifiques et technologiques et un secteur spatial commercial robuste et compétitif. Au lieu de rechercher la domination, il peut mieux servir le monde (et lui-même) en concentrant son leadership sur l’exploitation de l’espace au profit de toute l’humanité.

Dans un signe prometteur, l’équipe d’examen de la NASA de Biden et Harris est composée d’un groupe exceptionnel de scientifiques de l’espace ainsi que d’un ancien astronaute.

L’administration actuelle a rétabli le National Space Council, qui est présidé par le vice-président, ce qui a redynamisé l’investissement et le leadership américains dans l’exploration spatiale. Cela comprend un plan ambitieux de retour sur la Lune selon les termes des accords d’Artémis.

Respectez les règles

Pour que le domaine fragile et partagé de l’espace ne devienne pas une arène de conflit, les règles qui s’appliquent à toute utilisation militaire de l’espace doivent être comprises, respectées et développées davantage. Ne pas le faire pourrait entraîner des ravages, des perturbations et un impact sur la vie des civils, en particulier dans les pays les plus grands et les plus puissants comme les États-Unis, dont les économies et les sociétés dépendent fortement des infrastructures spatiales. Leur accès à l’espace leur a donné le plus grand avantage concurrentiel, mais ils sont donc les plus vulnérables si cet accès est compromis.

L’espace est une zone «encombrée, contestée et compétitive» où convergent les intérêts scientifiques, commerciaux et économiques, ainsi que les préoccupations militaires et de sécurité nationale. En ce sens, l’espace est comme le spectre des fréquences radio, qui a été régulé et géré avec succès pendant des décennies selon des règles internationales adoptées par l’Union internationale des télécommunications.

Mais l’espace est aussi bien plus. Comme l’a démontré la récente mission Crew-1, il y a des avantages importants lorsque les nations se réunissent et coopèrent. Un leadership éclairé, guidé par des lois et des pratiques communément acceptées et une reconnaissance du fait que nous partageons l’espace en tant que gardiens des générations futures, est la seule voie réaliste.

