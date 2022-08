Un joueur de Tower Of Fantasy trouve un problème troublant Ce problème perd toute une perspective dans le jeu d’action 3D

Les joueurs de Tower of Fantasy ont finalement réussi à jouer au jeu pendant une période suffisamment longue pour découvrir d’étranges problèmes et découvrir des informations précieuses après avoir souffert d’attentes au démarrage et de problèmes de connexion qui nécessitaient des incitations de la part des développeurs en guise d’excuses.

La réponse mondiale à Tower of Fantasy a rapidement montré que les mises en garde de Hotta Studio concernant les « nombreux défauts » du jeu étaient pleinement justifiées. Le MMO de science-fiction a un nombre important de bugs. Cependant, beaucoup sont amusants, comme le bug qui transforme votre personnage en géant.

Alors qu’ils commencent à explorer le clone non poli de Genshin, les joueurs signalent toutes sortes d’erreurs et de problèmes bizarres. Quelques personnes grandissent de manière significative sans raison apparente, tandis que certaines sont catapultées dans la phase finale tandis que d’autres glissent sous la carte. Le plus beau bug, découvert par le diffuseur Twitch SivHD, change complètement le genre de Tower of Fantasy.

Au contraire, les joueurs ont découvert que des artefacts défectueux peuvent aplatir votre personnage au point qu’ils sont pratiquement en 2D. De plus, certains produits cosmétiques ont tendance à mal fonctionner occasionnellement, transformant les avatars en monstres polygonaux.

En supposant qu’ils puissent même démarrer le jeu, car de nombreux joueurs sur PC ont également connu des plantages d’écran bleu, beaucoup, et je veux dire beaucoup, de personnes s’effondrent dans le monde du jeu.

Cependant, toutes les révélations ne sont pas malheureuses. Par exemple, un joueur a découvert un moyen simple d’escalader n’importe quelle surface sans dépenser d’endurance, vous permettant ainsi de gravir indéfiniment même les murs les plus raides.

De plus, il y a eu quelques avancées modestes mais significatives dans la personnalisation des personnages. Les joueurs ont combiné des tatouages ​​et d’autres marques pour créer encore plus de fonctionnalités sur mesure pour Tower of Fantasy, qui propose déjà de nombreux choix et curseurs. Ces éléments semblent remarquablement naturels dans le jeu.