Les deux films Netflix dans lesquels Ana Wagener d’Intimacy est

L’actrice a participé à différentes productions avec José Coronado d’Entrevías. Passez en revue la liste avec des cassettes de tous genres pour profiter du streaming !

Les tendances de Netflix ils ont accueilli une nouvelle série: Intimité. À peine une semaine s’est écoulée depuis que la fiction espagnole est arrivée au plate-forme de diffusion en continu et, depuis lors, il n’a cessé de faire fureur parmi les utilisateurs. Différents facteurs ont transformé la production en une proposition intéressante : une intrigue engageante, la bonne durée et le casting indiqué. Et qui se démarquait grandement dans tout cela était Anne Wagener.

L’intimité commence lorsque la fuite d’une sex tape d’une personnalité politique catalyse l’histoire de quatre femmes marchant sur la fine ligne entre vie publique et vie privée. Itziar Ituño, Patricia López Arnaiz, Verónica Echegui, Emma Suárez et Yune Nogueiras sont quelques-unes des actrices qui composent le casting. Mais si Ana Wagener a été votre préférée, nous avons les recommandations parfaites pour vous, en plus de la série l’innocentet.

+ Deux films d’Ana Wagener à regarder sur Netflix

– Revers (2016)

Terrain: Un jeune homme d’affaires se réveille à côté du corps sans vie de son amant et engage un avocat prestigieux pour enquêter sur ce qui s’est passé.

– Votre fils (2018)

Terrain: Après que son fils ait été brutalement battu devant une boîte de nuit, un chirurgien décide de se faire justice lui-même et de se venger des agresseurs.

+ Autres films Netflix où Ana Wagener apparaît

– Pendant la tempête (2018)

Terrain: Un pépin spatio-temporel permet à Vera de sauver un garçon il y a 25 ans, mais perd sa propre fille en conséquence. Maintenant, il va se battre pour la récupérer.

– L’héritage dans les os (2019)

Terrain: Un an après avoir résolu une série d’homicides, Amaia enquête sur un mystère connexe qui finit par la toucher profondément. Deuxième partie de la trilogie Baztán.

– Offrande à la Tempête (2020)

Terrain: Amaia enquête sur diverses morts infantiles étranges et rituels dantesques, tandis que les personnes qui l’entourent sont en grand danger. Troisième partie de la trilogie Baztán.

– Adou (2020)

Terrain: Près d’une ville espagnole d’Afrique du Nord, un garçon fait un voyage douloureux, un père renoue avec sa fille et un agent de la garde civile est rongé par la culpabilité.

– Les filles de cristal (2022)

Terrain: Lorsqu’une danseuse décroche le rôle principal et est submergée par une grande passion, elle et un partenaire trouvent refuge dans une amitié qui les isole du monde réel.

