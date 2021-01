Kevin Hart signe un énorme contrat Netflix comprenant au moins 4 nouveaux films

Netflix entre dans le Kevin Hart entreprise dans une grande mesure. Le service de streaming a signé un nouvel accord de premier regard avec Hart et sa société HartBeat Productions. L’accord exclusif à long terme verra Hart star dans au moins quatre films pour Netflix, en plus de produire d’autres projets. Cela reflète l’accord que la société avait précédemment conclu avec Adam Sandler, qui s’est avéré assez fructueux.

Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées. Aucun des projets de films n’a encore été révélé. Mais cela donne à Netflix les droits exclusifs sur plusieurs films d’une grande star, qui peut également signer son nom sur d’autres projets, leur donnant potentiellement un coup de pouce. Kevin Hart avait ceci à dire à ce sujet.

« Le partenariat avec Netflix est une opportunité incroyable pour HartBeat et moi-même. Je suis ravi d’agir et de produire des films de pointe avec Netflix. Je suis extrêmement reconnaissant à Ted Sarandos et Scott Stuber, nous partageons la même vision créative et mettons toujours le public au premier plan . Cette entreprise est une question de croissance et mon équipe HartBeat continue de dépasser mes attentes avec sa capacité à développer des histoires et des relations. Notre objectif est de faire du nom HartBeat synonyme de divertissement et de récits de première classe. «

L’accord intervient après le lancement de Kevin Hart: Zéro F **** donné, qui est devenu le plus grand spécial comique de stand-up de Netflix en 2020. Hart a également fait l’objet d’une série documentaire, Ne fais pas ça, qui a fait ses débuts sur le service de streaming en 2019. Scott Stuber, directeur de Netflix Film, avait ceci à dire.

« Netflix a entretenu une longue relation avec Kevin et nous avons eu la chance de nous associer avec lui à plusieurs reprises. C’est un producteur pratique et ça a été formidable de le voir construire une entreprise incroyable avec HartBeat. Il y a très peu d’artistes qui peuvent attirent un public de tous âges et réussissent à réaliser des comédies, des drames et des films familiaux. Nous sommes ravis de nous associer à Kevin et à sa formidable équipe chez Hartbeat, pour divertir notre public pour les années à venir. «

Kevin Hart a fait partie des grands succès au box-office ces dernières années, notamment Jumanji: le prochain niveau, Hobbs et Shaw et La vie secrète des animaux domestiques. Mais ses comédies en direct, telles que Longer, École du soir et Intelligence centrale ont également été massivement réussies. Et c’est là que cet accord Netflix pourrait vraiment fleurir. Le président de HartBeat, Bryan Smiley, avait ceci à dire.

«Je suis plus que ravi de ce nouveau chapitre passionnant de l’histoire de notre entreprise. Kevin et moi nous sommes engagés à faire des films« les meilleurs de leur catégorie »avec nos nouveaux partenaires chez Netflix. Cet accord révolutionnaire garantit que les productions HartBeat seront vues par des millions de personnes dans le monde, pendant de nombreuses années à venir «

Le véhicule le plus récent de l’acteur et du comédien était Die Hart, diffusé sur le service de streaming Quibi, désormais disparu. Kevin Hart, avant le nouvel accord annoncé, avait signé pour jouer dans la série limitée Histoire vraie pour Netflix, qui est actuellement en développement. Cette nouvelle a déjà été rapportée par Deadline.

