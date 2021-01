Rock des années 80 et synthwave: ce que nous apporte la bande originale de Cobra Kai | 45S

2021 commence du bon pied. Le géant de diffusion, Netflix, a surpris tout le monde en annonçant la première de la troisième saison de Cobra Kai. Il faut noter à propos de ce nouveau projet audiovisuel qu’il existe de nombreuses références aux années 80, notamment autour de la musique.

Le rock est l’un des points forts de cette série, et même Dee Snider de Twister Sister fait une apparition spéciale, provoquant un tollé parmi les fans de rock les plus purs et durs. Cependant, ce n’est pas la seule surprise que cela nous apporte.

Zach Robinson et Leo Birenberg, les compositeurs de la série ont révélé qu’ils sortiraient « Duel des serpents – Mega Edit«, La bande originale de Cobra Kai qui sortira le 8 janvier pour le plus grand plaisir de tous les amoureux de ce nouveau produit audiovisuel. Ils ont rendu public quelques détails sur cette publication qui sera entièrement numérique.

«Chez Cobra Kai, nous avons créé une palette unique pour ce spectacle qui mêle hair metal et synthwave des années 80 avec orchestre symphonique, mais dans cette palette, la partition a toujours été très thématique», déclarent-ils. Conséquence du son.

«La troisième saison de Cobra Kai est plus grand que jamais, avec l’histoire qui s’étend des rives d’Okinawa aux jungles du Vietnam, pour explorer les origines et la mythologie derrière les dojos Cobra Kai et Miyagi-Dojo », disent-ils.

Vous pouvez déjà pré-commander ce travail en entrant le lien suivant. Donc, si vous avez aimé la série, vous pouvez avoir entre vos mains la bande-son qui éblouit et met en valeur le potentiel que Cobra Kai nous a montré.