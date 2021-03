La grande tache rouge de Jupiter peut survivre en engloutissant de plus petites tempêtes

La tempête la plus célèbre du système solaire est un prédateur au sommet.

Jupiter Grande tache rouge s’est régalé de nombreuses tempêtes plus petites qui ont récemment erré dans son quartier, pouvant même se nourrir de ces repas, suggère une nouvelle étude.

Les astronomes observent la grande tache rouge en continu depuis la fin du 19e siècle. La tempête a considérablement rétréci pendant ce tronçon, passant de 40 000 kilomètres de large dans les années 1870 à environ 10 000 milles (16 000 kilomètres) de large aujourd’hui. (Pour la perspective: la Terre mesure un peu plus de 7900 miles, ou 12700 km, de diamètre.)

Les astronomes ne savent pas pourquoi la grande tache rouge devient plus petite. Certains ont émis l’hypothèse que les collisions avec des tempêtes plus petites, qui ont augmenté ces dernières années, pourraient jouer un rôle. La nouvelle étude a examiné cette hypothèse.

Des chercheurs dirigés par Agustín Sánchez-Lavega, professeur de physique appliquée à l’Université du Pays basque en Espagne, ont étudié des images de la grande tache rouge capturées entre 2018 et 2020 par la NASA. Le télescope spatial Hubble , l’orbite Jupiter de l’agence spatiale Vaisseau spatial Juno et les astronomes amateurs ici sur Terre.

L’équipe a identifié de nombreuses rencontres entre la grande tache rouge et des anticyclones plus petits. (Les anticyclones tourbillonnent autour des noyaux centraux de haute pression atmosphérique, tandis que des cyclones tels que les ouragans de la Terre tournent autour des régions de basse pression.) Ces accidents atmosphériques se sont écaillés au Great Red Spot, décollant des morceaux de nuages ​​autour des bords de la grosse tempête.

Un flocon de rouge s’écaille de la grande tache rouge de Jupiter lors d’une rencontre avec un anticyclone plus petit, comme le montre la JunoCam haute résolution du vaisseau spatial Juno le 12 février 2019. Bien que les collisions semblent violentes, les scientifiques planétaires pensent qu’il s’agit principalement d’effets de surface. (Crédit d’image: AGU / Journal of Geophysical Research: Planets)

L’équipe a découvert que le diamètre de la grande tache rouge a diminué au fur et à mesure qu’il engloutissait ces plus petites tempêtes. Mais ces changements n’étaient probablement que superficiels, « n’affectant pas toute la profondeur du GRS [Great Red Spot]», Ont écrit Sánchez-Lavega et ses collègues dans la nouvelle étude , qui a été publié en ligne mercredi 17 mars dans le Journal of Geophysical Research: Planets.

« Les interactions ne sont pas nécessairement destructrices mais peuvent transférer de l’énergie au GRS, le maintenant dans un état stable et garantissant sa longue durée de vie », ont-ils ajouté.

« Ce groupe a fait un travail extrêmement soigné et très approfondi », a déclaré Timothy Dowling, professeur de physique et d’astronomie à l’Université de Louisville qui n’a pas participé à la nouvelle étude, dit dans un communiqué .

L’écaillage du matériau de la grande tache rouge n’est probablement qu’un phénomène de surface, laissant les profondeurs de la tempête, qui s’étendent à 200 km sous le sommet des nuages ​​de Jupiter, en grande partie intactes, a ajouté Dowling.