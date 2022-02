Star Wars : Rey pourrait être au centre d’une toute nouvelle trilogie cinématographique

guerres des étoiles pourrait être élargi pour inclure une autre trilogie complète de films. Au moins, il y a des rumeurs correspondantes entourant l’idée, Rey (Daisy Ridley) et celle d’elle a fondé l’ordre Jedi dédier trois futurs films à la fois.

La nouvelle trilogie Star Wars pourrait concerner Rey

Star Wars au cinéma : Nous en vivons actuellement un période de sécheresse surprenante, en ce qui concerne les nouveaux films « Star Wars ». Après avoir brièvement chassé une version après l’autre, il y a actuellement seulement beaucoup de séries Star Wars sur Disney Plus tel que cela Boba Fett, spin-off mandalorien :

Cela pourrait bientôt changer : En fait, avec Star Wars : Rogue Squadron 2023, le Le prochain film Star Wars au cinéma en 2023 début. Mais maintenant, il semble que la sortie en salles sera reportée indéfiniment. la La production a été suspendueen partie à cause de la pandémie de coronavirus.

Y a-t-il une autre trilogie à venir ? La rumeur veut que les gens de Disney y pensent depuis un certain temps une autre trilogie de films se déroulant dans l’univers Star Wars après. Ces trois films possibles devraient être suites directes de l’épisode 9 : L’Ascension de Skywalker Acte.

Il peut s’agir de : Ça veut dire qu’on va bien beaucoup plus de Rey (Daisy Ridley) pourrait voir. On dit que les trois films parlent d’elle en tant que personnage principal et de la fondé par elle, nouvel ordre Jedi tourner. Des règles différentes s’appliquent à lui que ce n’était auparavant le cas avec les chevaliers Jedi. Par exemple, ils peuvent – en fait devraient – entrer en relation.

Quelle est la probabilité que cela se produise ? Jusqu’ici c’est ça juste des rumeurs. Ceux-ci sont de Joanna Robinson, une source fiable et toujours bien informéequi devrait également avoir des informations privilégiées, par exemple parce qu’elle écrit un livre sur l’univers cinématographique Marvel et qu’elle obtient donc des informations sur Disney.

Cependant, elle dit que c’est pas seulement une idéemais à celui qui aussi poursuivi activement devenir. Que cela signifie que les trois films arrivent réellement cependant, n’est pas certain. Aussi une participation renouvelée des acteurs John Boyega et Oscar Isaac est à nouveau sur une toute autre feuille.

Seriez-vous enthousiasmé par une telle nouvelle trilogie « Star Wars » ? Que pensez-vous de l’idée ? Dites le nous dans les commentaires.