Téléviseurs micro-LED: quels sont les avantages de la nouvelle technologie?

Les téléviseurs micro-LED pourraient remplacer d’autres technologies telles que LCD ou OLED dans quelques années. Nous expliquons les avantages de la nouvelle technologie et les obstacles à surmonter.

Pendant des années, les téléviseurs OLED ont été considérés comme la chose la plus cool du salon. Mais lentement mais sûrement, Samsung se prépare à dépasser la technologie OLED avec des écrans dits micro-LED. Mais qu’y a-t-il réellement derrière la micro-LED, pourquoi cette technologie devrait-elle être encore meilleure et quand pourrez-vous acheter les téléviseurs correspondants?

Qu’est-ce que la micro LED? La technologie expliquée

En fait, la technologie micro-LED a également hanté le moulin à rumeurs depuis plusieurs années. Jusqu’à présent, cependant, aucun fabricant n’a réussi à les préparer vraiment pour la production en série et à mettre en place une production en série des panneaux correspondants. En bref, la télévision avec un écran micro-LED devrait fonctionner de la même manière qu’un gigantesque panneau lumineux composé de millions de minuscules lampes LED. Chaque pixel, même chaque sous-pixel, est sa propre petite lampe LED qui s’allume d’elle-même.

La technologie micro-LED présente ainsi de très grands parallèles avec la technologie OLED. Même avec un panneau OLED, chaque sous-pixel est une petite diode électroluminescente qui peut s’allumer indépendamment. La plus grande différence est en fait le matériau utilisé. Parce que si les diodes électroluminescentes de l’OLED sont constituées d’un composé de carbone organique, elles sont complètement synthétiques dans le panneau micro-LED.

Les téléviseurs micro LED ne doivent pas être confondus avec les téléviseurs LED actuels, car malgré la similitude des noms, ce sont deux technologies complètement différentes. Les téléviseurs LED actuels ne sont rien de plus que les téléviseurs LCD bien connus. Au lieu de tubes fluorescents, cependant, ils utilisent des lampes LED pour l’éclairage de fond. Et c’est précisément cet éclairage de fond qui est au cœur du problème: alors que les micro LED s’allument d’elles-mêmes, les cristaux liquides de l’écran LCD doivent être éclairés par l’arrière.

Les avantages de la micro-LED par rapport à la technologie LCD

Les avantages d’un téléviseur micro LED par rapport à un téléviseur LCD classique sont en grande partie les mêmes que ceux dont un téléviseur OLED peut se vanter et ont déjà été expliqués par moi dans un article précédent. En bref: en éliminant le rétroéclairage, les téléviseurs micro-LED peuvent afficher un rapport de contraste nettement plus élevé que les appareils LCD, et les écrans peuvent généralement être rendus plus minces et même flexibles. Parce que les LED s’allument d’elles-mêmes, des couleurs plus riches peuvent également être produites et les panneaux sont extrêmement stables en termes d’angles de vision par rapport aux écrans à cristaux liquides.

Les avantages de la micro-LED par rapport à la technologie OLED

Mais comme déjà mentionné: les avantages mentionnés ci-dessus s’appliquent également aux téléviseurs OLED. Cependant, il y a un point où les téléviseurs micro-LED ont même un avantage sur les appareils OLED: leurs diodes électroluminescentes ne sont pas organiques.

Les diodes électroluminescentes organiques d’un téléviseur OLED ont une durée de vie limitée en raison des processus de désintégration, ce qui rend nécessaire de recalibrer les panneaux après quelques années d’utilisation et limite également généralement leur durée de vie. De plus, en raison de leur structure chimique, ils ont une luminosité limitée.

Cependant, ces deux inconvénients ne s’appliquent pas aux écrans micro-LED. En raison de leur composition purement synthétique, ils ne sont pas exposés aux mêmes processus de désintégration et peuvent développer une luminosité plus élevée. L’essentiel est qu’un téléviseur micro-LED pourrait offrir les mêmes avantages qu’un téléviseur OLED, mais sans ses inconvénients. Pour cette raison, de nombreux experts considèrent la technologie micro-LED comme LA technologie d’affichage et de télévision du futur à long terme.

La télévision devient modulaire et flexible

Les téléviseurs micro-LED actuels, que Samsung présente lors de divers salons et qui sont déjà proposés en nombre limité pour les grands clients, sont constitués de plusieurs petits panneaux LED et peuvent même être étendus de manière modulaire. Cela pourrait un jour permettre aux utilisateurs d’assembler eux-mêmes le téléviseur à partir de panneaux individuels ou même de l’agrandir en ajoutant de nouveaux panneaux. Jusqu’à présent, les ingénieurs de Samsung ont dû y faire face.

Cela permet de changer le format d’affichage selon les besoins – par exemple 16: 9 pour les séries télévisées et 21: 9 pour les films. C’est bien sûr encore loin, mais grâce à la technologie micro-LED, de tels scénarios sont désormais envisageables.

Le gros inconvénient: la technologie est assez chère

Bien sûr, il y a un point de friction quelque part avec chaque technologie et avec la micro-LED, c’est actuellement principalement le processus de fabrication complexe, qui se traduit par des prix très élevés. Le fabricant ne peut pas encore aborder le marché de masse avec les premiers appareils. À moyen terme, cependant, les téléviseurs micro-LED devront concurrencer les téléviseurs OLED s’ils veulent vraiment s’implanter sur le marché. C’est probablement le plus grand défi pour les fabricants pour le moment.

Il n’est donc pas encore clair s’il sera vraiment possible de transformer le potentiel des écrans micro-LED en produits grand public. Dans tous les cas, le facteur coût ne doit pas être sous-estimé. Samsung franchira la prochaine étape en 2021, car en avril, les clients privés pourront également acheter pour la première fois des téléviseurs micro-LED. Les premiers modèles sont des téléviseurs de 99 ou 110 pouces. Le prix de départ est de 130 000 euros. Un autre modèle de 88 pouces sera ajouté à l’automne. Un modèle de 76 pouces est prévu pour un avenir plus lointain.