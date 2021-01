Dans Minecraft, les joueurs peuvent utiliser un colorant pour changer la couleur de divers éléments du jeu, tels que les tapis, la laine et même le verre. Ils peuvent également utiliser un colorant pour changer la couleur de certaines armures, mais cela peut être déroutant car le processus varie selon les plates-formes. Cela dit, voici tout ce que vous devez savoir sur la façon de teindre les armures dans Minecraft.

Comment teindre une armure dans Minecraft (toutes les plateformes)

Teindre une armure Minecraft, vous devrez fabriquer une teinture et une armure de cuir, puis les placer toutes les deux dans une table d’artisanat, comme indiqué ci-dessous. Vous devrez répéter ce processus pour chaque pièce d’armure en cuir que vous avez fabriquée; c’est également le processus pour la plupart des plates-formes sauf Minecraft Édition Bedrock et Pocket.

Dans l’édition Bedrock and Pocket, vous devrez suivre quelques étapes supplémentaires pour teindre l’armure dans Minecraft. Pour commencer, vous devrez fabriquer un chaudron avec sept lingots de fer, comme indiqué ci-dessous.

Placez le chaudron et remplissez-le d’eau; vous pouvez le faire avec des pots à eau ou un seau rempli d’eau. Si vous ne savez pas comment fabriquer l’un ou l’autre, vous pouvez faire les deux avec la même recette. Avant de pouvoir obtenir un pot d’eau, vous devez faire un pot en verre avec la recette suivante ci-dessous avec du verre.

Pour fabriquer un seau en fer, tout ce que vous avez à faire est de suivre la même recette, mais au lieu de verre, vous utilisez des lingots de fer. Une fois les deux fabriqués, marchez jusqu’à une source d’eau et utilisez votre clé d’interaction pour obtenir de l’eau pour remplir votre pot à eau ou votre seau.

Après cela, cliquez pour mettre le colorant à l’intérieur du chaudron, puis mettez l’armure de cuir que vous souhaitez teindre dans votre barre chaude. Ensuite, cliquez à nouveau pour teindre l’armure à la couleur que vous voulez, et ce sera tout ce qu’il y a à savoir sur la façon de teindre l’armure dans Minecraft.

