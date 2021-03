De nouvelles images de personnages de monstres au travail arrivent alors que Mindy Kaling rejoint la série Disney +

Monsters Inc. est en cours de redémarrage en tant que série animée épisodique à Disney +, la plupart des acteurs originaux étant retunés pour Monstres au travail, y compris John Goodman et Billy Crystal. Servant de suite directe au hit animé original de Pixar, il y aura de la place pour de nombreux nouveaux monstres. Rejoindre le casting est Le bureau favori et futur Légalement blonde 3 l’écrivain Mindy Kaling, qui exprimera un tout nouveau monstre nommé Val Little.

Il a été annoncé plus tôt cette semaine que Mindy Kaling avait rejoint le casting de la série animée très attendue de Disney + Monstres au travail. Val Little de Kaling est un membre enthousiaste de l’équipe des installations de Monsters, Inc. (alias « MIFT »). De plus, Bonnie Hunt reprendra son rôle de Mme Flint, qui était auparavant en charge de la formation de nouveaux Scarers chez Monsters, Inc., mais gérera désormais le département responsable du recrutement et de la formation des monstres les plus drôles pour qu’ils deviennent des Jokesters.

Avec beaucoup de grandes surprises à venir sur le premier service de streaming de Disney, Monstres au travail est en train d’être mis en place comme l’une de ses plus grandes sorties estivales, les enfants commençant à profiter de tout le plaisir quand Monstres au travail commence la diffusion le vendredi 2 juillet, exclusivement sur Disney +.

Ben Feldman joue le rôle de la voix de Tylor Tuskmon dans la série, qui présente de nouveaux personnages monstres aux côtés de favoris de retour, dont Mike Wazowski et James P. « Sulley » Sullivan, qui seront à nouveau exprimés par les acteurs de renom Billy Crystal et John Goodman. Aux côtés de Feldman et Kaling dans le cadre de l’équipage du MIFT est Henry Winkler (Jours heureux) comme Fritz, le boss égaré; Lucas Neff (Renforcer l’espoir) comme Duncan, un plombier opportuniste; et Alanna Ubach (coco) en tant que Cutter, l’adepte de règle officieux. De nouvelles images de personnages ont été publiées aujourd’hui.

Monstres au travail a lieu le lendemain des monstres, la centrale électrique Incorporated a commencé à récolter les rires des enfants pour alimenter la ville de Monstropolis, grâce à la découverte de Mike et Sulley que le rire génère dix fois plus d’énergie que les cris. Il suit l’histoire de Tylor Tuskmon, un jeune monstre enthousiaste qui a obtenu son diplôme en tête de sa classe à l’Université Monsters et qui a toujours rêvé de devenir un Scarer jusqu’à ce qu’il décroche un emploi chez Monsters, Incorporated, et découvre que la peur est sortie et que le rire est dedans.

Après que Tylor soit temporairement réaffecté à l’équipe des installations de Monsters, Inc. (MIFT), il doit travailler aux côtés d’un groupe de mécaniciens inadaptés tout en cherchant à devenir un Jokester.

En plus de Crystal, Goodman et Hunt, les acteurs de retour des films originaux incluent John Ratzenberger dans le rôle de Yeti et le père de Tylor, Bernard, Jennifer Tilly dans le rôle de Celia Mae et Bob Peterson dans le rôle de Roze, sœur jumelle de son original. Monsters Inc. personnage, Roz. Les personnages supplémentaires exprimés sont Stephen Stanton (Résistance Star Wars) en tant que Smitty et Needleman, l’équipe de garde maladroite de Monsters, Inc., et Aisha Tyler (Archer) en tant que maman de Tylor, Millie Tuskmon.

Produit par Disney Television Animation, la série a été développée et est produite par le vétéran de l’animation Disney Bobs Gannaway (Pavillon Mickey Mouse, Avions: incendie et sauvetage). Sean Lurie, nominé aux Oscars (Fonctionnement intérieur) est producteur, et Kat Good (Big Hero 6 La série) et Steve Anderson (Rencontrez les Robinsons) servent de directeurs de supervision. Le regretté Rob Gibbs (Monsters Inc.) a également servi de réalisateur sur certains des épisodes précédents. Préparez-vous à vous amuser cet été uniquement sur Disney +.

Sujets: Monsters Inc. 3