La finale de la saison 2 de Mandalorian revient sur un sujet majeur de l’intrigue des rebelles de Star Wars

Après le Guerres des étoiles la franchise a récemment obtenu une extension majeure sous la forme de nombreuses séries à venir et le fait que The Mandalorian a déjà reçu le feu vert pour une troisième saison, il était évident que sa finale de la saison 2 serait utilisée pour mettre en place d’autres intrigues futures. Un de ces nouveaux développements se présente sous la forme de la mise à jour de la mythologie du Darksaber. Alors qu’il finit par renouer avec son histoire en Star Wars: Guerre des clones et Rebelles de Star Wars, cela vient peut-être d’expliquer la vraie raison pour laquelle Bo-Katan a perdu dans la Grande Purge.

[The article contains spoilers for The Mandalorian Saison 2 finale « The Rescue. » In case you haven’t watched it yet, this would be the place to stop reading]

Oh, alors tu es toujours là? Alors commençons par redresser l’histoire du Darksaber dans le Guerres des étoilesl’univers jusqu’à maintenant.

La présence du Darksaber pendant les guerres des clones.

Le Darksaber a été créé par Tarre Vizsla, le premier Mandalorian qui est devenu une partie de l’Ordre Jedi. Il est rapidement devenu le dirigeant de Mandalore et quand il est décédé, l’ancienne arme a été stockée en toute sécurité dans le temple Jedi. Mais il a été volé par des membres du clan Vizsla et a été transmis de génération en génération, ce qui l’a mis en possession de Pre Vizsla, le chef de la Death Watch, pendant la guerre des clones.

Il a rejoint le Seigneur Sith Maul et a utilisé l’arme pour vaincre la duchesse Satine Kryze pour prendre le contrôle de Mandalore. Mais Maul l’a trahi – il a défié Vizsla dans un duel qui a mis fin à la vie de Vizsla et donc à son règne, faisant du seigneur Sith le dirigeant de Mandalore et le propriétaire du sabre noir.

Après avoir utilisé l’arme dans plusieurs batailles et pour repousser de nombreuses attaques, Maul n’en avait plus besoin et elle s’est retrouvée en possession des Nightsisters of Dathomir. Après une «escarmouche sur Dathomir», la rebelle et guerrière Mandalorian Sabine Wren a pris le sabre noir à l’époque impériale et a commencé sa formation sous le chevalier Jedi Kanan Jarrus alors qu’elle continuait son combat contre l’Empire. Après avoir dirigé Mandalore pendant la guerre civile, elle a offert le sabre noir à Bo-Katan Kryze qu’elle considérait comme le chef parfait pour unir et diriger les Mandaloriens contre l’Empire. Bien qu’initialement réticent, Bo-Katan a accepté le sabre noir et a réussi à réunir les clans pour lancer la résistance Mandalorian dans une tentative de libérer complètement Mandalore des griffes de l’Empire galactique.

Mais pendant la Grande Purge, Mandalore a été détruite et elle a perdu l’arme dans la bataille. Après l’apparition de Darksaber dans The Mandalorian Saison 1, il a été confirmé qu’il s’était retrouvé entre les mains de Gideon qui était présent lors de la Purge.

Donc, fondamentalement, le Darksaber a eu de nombreux propriétaires et ce n’est pas toujours un duel qui a décidé de qui le porterait. En fait, il a surtout été transmis d’une génération à l’autre dans le clan Vizsla et même Bo-Katan a reçu le sabre noir de Sabine Wren.

Mais The Mandalorian finale La saison 2 reprend cette intrigue particulière.

Après avoir essayé et échoué de couper Mando en deux avec le Darksaber, Moff Gideon a été traîné à Bo-Katan par le chasseur de primes. Mais le chef des Nite Owls n’était pas du tout heureux de voir son ennemi attrapé alors qu’elle regardait l’arme rougeoyante dans la main de Mando, qui est un symbole de leadership pour elle. C’est là que Moff Gideon révèle comment Mando ne peut pas simplement donner Bo-Katan the Darksaber – elle doit le gagner juste et carré dans un duel, sinon cela ne lui serait d’aucune utilité. Voyant que Mando est celui qui finit par se battre et vaincre Gideon, il est maintenant le dirigeant de Mandalore et le propriétaire légitime du Darksaber.

Donc, maintenant, le sabre noir a soudainement une clause semblable à la baguette magique de Harry Potter qui juge nécessaire pour Bo-Katan de vaincre Mando pour devenir le porteur légitime du sabre noir. Bien que cela change fondamentalement l’histoire de l’arme ancienne, cela explique une autre intrigue (Rebels}).

La vraie raison pour laquelle Bo-Katan a perdu dans la Grande Purge.

Selon la logique Elder Wand, le Darksaber doit être réellement gagné en duel, sinon il ne fonctionnera pas à ses niveaux de puissance maximum ou peut même mal fonctionner. Comme Bo-Katan n’a pas vraiment gagné l’arme – elle lui a été simplement donnée par Sabine Wren – cela n’est pas vraiment devenu un avantage supplémentaire pour elle dans le combat et aurait même pu la gêner, en tenant compte de son incapacité à arrêter le combat. décimation impitoyable de Mandalore.

C’est peut-être pourquoi Bo-Katan a l’air si tenté par l’idée de gagner réellement le Darksaber et de le posséder de la bonne manière cette fois-ci afin de devenir le véritable chef de Mandalore – elle sait déjà que le simple fait de prendre l’arme ne fonctionne pas. Cela créera sans aucun doute des frictions entre les deux Mandaloriens à l’avenir. Mais si cela ruinera ou non complètement les chances d’une alliance forte entre les deux ne sera confirmé que dans les prochains épisodes. Le dernier et dernier épisode de The Mandalorian La saison 2 est maintenant diffusée sur l’application officielle Disney +.

