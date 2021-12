Il y a des familles à des familles et Cecilia’s dans Paramount Plus

Mac Cosmetics Rouge à Lèvres Paramount - 3g

Le Rouge à Lèvres Satin MAC offre une couvrance moyenne et modulable pour des lèvres douces. Sa texture crémeuse et son fini satiné font de ce Rouge à Lèvres le parfait compromis entre le mat et la brillance.Conseil de Tom Sapin, Makeup Artist MAC: Cette texture a quasiment l'aspect d'un matte, sans en avoir l'effet quasi poudré, elle est excellente pour les peaux matures. Rouge à lèvres avec une couvrance modulable et un fini velouté et satiné qui dure huit heures. Infusé d'huile de sésame revitalisante et d'huile de jojoba.