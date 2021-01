Fortnite Chapitre 2: Saison 5 | Guide des défis de la semaine 6

Kit De Coffret Coin Barbe Homme Complet Produit avec Shampoing Barbe,Huile Barbe,Peigne,Brosse a Barbe,Ciseaux,Baume a Barbe,Accessoire Barbe Kit Barbe Entretien et Soin pour Homme,Cadeaux pour Homme

【GRANDE VALEUR】: Le kit comprend 60ml de shampooing barbe, 30g baume a barbe et 30ml huile barbe, ainsi que le peigne à barbe, la brosse à cheveux de sanglier et des ciseaux en acier inoxydable tranchants. Parce qu'un seul shampooing coûte 10 EUR, il n'est pas inclus dans la plupart des kits.Nous vous encourageons à comparer. 【UNE BARBE PROPRE EST UNE BARBE HEUREUSE】:Notre Shampoing à Barbe, utiliser deux fois par semaine, aidera à garder votre barbe saine et brillante. Il est spécialement formulé pour la barbe et ajoute des vitamines et des huiles. Ne dépouillez pas les huiles naturelles de votre barbe comme un shampoing ordinaire. 【TOUS LES INGRÉDIENTS NATURELS】:Nos huiles et baume Beard sont conçus pour que votre barbe soit incroyablement douce, brillante, lisse et en bonne santé. Tous les ingrédients naturels,SANS ADDITIFS OU PRODUITS CHIMIQUES SAUVAGES. 【DONNEZ LE MEILLEUR TRAITEMENT à VOTRE BARBE】:Notre peigne à barbe, notre brosse barbe à cheveux de sanglier et nos ciseaux bien affûtés en acier inoxydable facilitent plus que jamais la coupe, le modelage et l'apprivoisement de votre barbe. 【CADEAU PARFAIT POUR LE GUY BATTU DANS VOTRE VIE】:Vous cherchez un cadeau pour votre bien-aimé? L'ensemble pour barbe FULLLIGHT TECH est une introduction idéale aux soins naturels de la barbe. Il convient à tout type de barbe, longue, courte, épaisse ou mince.