Les échantillons de la lune chinoise Chang’e 5 sont dirigés vers le laboratoire

le Chang’e 5 La capsule de retour contenant des échantillons lunaires se dirige vers un laboratoire de Pékin pour l’ouverture, avec une équipe de recherche attendant avec impatience sa chance de commencer à étudier les spécimens de lune fraîche.

Compte tenu du succès de la mission d’exploration lunaire , Les responsables spatiaux chinois disent que la prochaine étape consiste à coopérer avec des scientifiques d’autres pays pour analyser les échantillons de lune.

La Chine est sur le point d’établir une sollicitation d’analyse d’échantillons lunaires, avec une équipe de scientifiques nationaux et étrangers organisée pour examiner les demandes d’échantillons.

Zhang Kejian, chef de l’Administration spatiale nationale chinoise (CNSA), a déclaré que Chang’e 5 était un succès. La mission a conclu le programme actuel d’exploration lunaire en trois étapes de la Chine consistant à mettre en orbite, à atterrir et à ramener des échantillons, qui a commencé en 2004, ont déclaré des responsables chinois de l’espace.

« Maintenant que le retourneur de la sonde Chang’e 5 est revenu avec des échantillons de sol lunaire, une étape importante est que nous allons mener une coopération approfondie avec des scientifiques d’autres pays pour mener des études approfondies du sol lunaire », Zhang a déclaré dans une interview à la télévision centrale de Chine (CCTV).

Chang’e 5 a jeté les bases des futurs efforts d’exploration lunaire et lointaine avec équipage de la Chine, qui comprendront la construction d’une base de recherche sur la lune, si tout se passe comme prévu.

« Nous espérons coopérer avec d’autres pays pour construire la station internationale de recherche scientifique lunaire, qui pourrait fournir une plate-forme commune pour l’exploration scientifique lunaire et les expériences technologiques », a déclaré Pei Zhaoyu, directeur adjoint du Centre d’exploration lunaire et de programme spatial de la CNSA, selon CCTV .

Équipes de recherche et de récupération

Mercredi 16 décembre, la capsule de retour s’est séparée de l’engin orbiteur / retourneur Chang’e 5 sous contrôle au sol alors qu’elle était au-dessus de l’océan Atlantique, selon la CNSA. La capsule est entrée dans l’atmosphère terrestre et, après une décélération aérodynamique, a de nouveau sauté. La capsule est ensuite rentrée pour effectuer une seconde décélération aérodynamique.

Le parachute de la capsule s’est ouvert à environ 10 kilomètres au-dessus du sol, et l’engin est descendu dans une zone prédéterminée en Mongolie intérieure. Les équipes de recherche et de récupération l’ont trouvé en peu de temps.

Une équipe aérienne dans des hélicoptères a repéré la capsule à l’aide de caméras infrarouges, tandis qu’une équipe au sol a suivi dans des SUV pour atteindre le site d’atterrissage enneigé. Les équipes au sol ont bouclé la zone, confirmé les coordonnées de l’atterrissage et mis en place une station de communication pour se connecter avec le centre de contrôle de vol aérospatial de Beijing.

« Nous venons de mesurer la forme du cratère sur lequel le retourneur a atterri, qui fait partie de la collecte de données scientifiques. Ensuite, le retourneur va [put on a] « nouvelle couche chaude » pour éviter que le propulseur restant à l’intérieur ne gèle pendant le transport vers l’aéroport de Zhurihe, d’où le propulseur sera expulsé [the] retourneur « , a déclaré Cao Ruiqiang, assistant chargé de l’assurance des produits spatiaux dans une interview CCTV .

La capsule Chang’e 5 a été chargée sur un camion puis transportée par hélicoptère et avion jusqu’à Pékin.

Laboratoire lunaire

Chang’e 5 a été conçu pour rapporter 4,4 livres. (2 kilogrammes) d’échantillons lunaires. La mission se composait de quatre modules – un orbiteur, un atterrisseur, un bloqueur et un retourneur.

La mission multiphase lancé le 23 novembre . Le 1er décembre, sa combinaison atterrisseur-ascendeur a atterri au nord de Mons Rümker à Oceanus Procellarum, également connu sous le nom d’Océan des tempêtes, du côté proche de la lune.

À Pékin, la CNSA transférera les matériaux lunaires au laboratoire d’échantillons lunaires de l’Observatoire astronomique national (NAO) de l’Académie chinoise des sciences, une installation qui a été construite spécialement pour le stockage, le traitement et l’analyse des échantillons.

« Le plus grand défi consiste à décoller dans l’atmosphère le paquet d’échantillons, qui est scellé dans un environnement sous vide. [on the moon ]», a déclaré Zhang Guangliang, concepteur en chef du système d’application au sol de la troisième phase du projet d’exploration lunaire chinois, dans une interview CCTV.« Pour y remédier, nous avons vérifié à plusieurs reprises et conçu un processus spécial. Nous déballerons les échantillons dans un environnement sous vide et les transférerons dans un environnement azoté pour stockage et traitement. »

Méthodes d’analyse

« La première chose que nous considérons est d’utiliser autant que possible des méthodes d’analyse sans dommage, telles que l’observation des caractéristiques optiques au microscope et la mesure spectrale en laboratoire », a déclaré Zhou Qin, également identifié comme un concepteur en chef du Système d’application au sol de la troisième phase du projet d’exploration lunaire chinois, dans une interview CCTV.

« Bien sûr, ces mesures seront menées et analysées dans un environnement spécial tel que l’azote de haute pureté, afin de minimiser l’impact de l’environnement terrestre sur les échantillons lunaires », a déclaré Zhou. « En outre, nous effectuerons également des analyses de composition chimique, ce qui entraînera des dommages. Nous procéderons à une analyse complète et essayerons d’obtenir des informations plus utiles avec la plus petite quantité d’échantillon. »

