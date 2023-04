La fin de « Queenmaker » expliquée : pourquoi Do-hee s’est-elle sacrifiée ?

« Queenmaker » est un série coréenne Quoi a été ajouté au catalogue Netflix et a été l’un des meilleures sorties de ce 2023. Avec seulement 11 épisodes, ils ont raconté un réseau politique et commercial qui en a probablement laissé beaucoup sur le bord de leur siège. Tout se terminerait par l’élection du prochain maire ou maire de Séoul, mais de nombreuses questions se posaient jusque-là. Ici on vous l’explique.

Le k-drama mettant en vedette Kim Hee-ae (« Secret Affair ») donne l’impression qu’elle est la fille prodige de « Succession » et « House of Cards » car il combine des jeux de pouvoir impitoyables dans le monde de l’entreprisemais aussi la corruption répugnante et la manipulation médiatique des cercle politique.

ALERTE SPOIL . À la fin de l’émission, les « bons gars » (Oh Seung-sook et Hwang Do-hee), sont sortis victorieux en remportant l’élection et en révélant tous les crimes du président Son et Jae-min. Ceci malgré les campagnes de diffamation constantes et les coups bas que leurs proches ont reçus.

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « QUEENMAKER » ?

Pourquoi Carl Yoon a-t-il aidé Jae-min jusqu’au bout ?

Carl Yoon était un expert politique engagé par le président Son pour faire de Baek Jae-min le prochain maire de Séoul, mais c’était au profit du groupe Eunsung.

Lee Geung-young joue Carl Yoon dans la série « Queenmaker » (Photo : Netflix)

Au fur et à mesure que les scandales et les crimes de Jae-min sont révélés, sa situation empire. Dans une situation normale, Carl Yoon aurait dû recommander au président de se séparer de Jae-min et chercher un autre itinéraire, mais le chef de campagne a aidé le candidat jusqu’à la fin du processus.

Même si il avait l’air d’être une personne sans scrupule, il se sentait coupable d’avoir été la cause indirecte de la mort du père de Jae-min, qui s’est suicidé après avoir été accusé à tort de corruption et sa carrière s’est effondrée. Par conséquent, il a voulu aider l’ancien présentateur autant qu’il le pouvait, mais il n’a pas pu le sauver des mains du président Son, qui a orchestré son faux suicide.

Pourquoi Do-hee s’est-elle sacrifiée ?

À la fin de « Queenmaker », Do-hee finit par aller en prison pour avoir reçu des fonds illégaux du groupe Eunsung. Cependant, elle l’a fait d’une manière qui est facilement traçable à son compte, comme voulait que les gens et les autorités connaissent le compte aux îles Caïmans que le président Son avait et avec laquelle elle a payé tous les pots-de-vin pour construire le magasin hors taxes.

Il prend la décision de le faire, sachant que le groupe Eunsung pourrait faire la tentative d’assassinat sur Guk Ji-yeon et la mort d’I-Seul. sont sous la seule responsabilité de Baek Jae-min et, de cette façon, le président s’en sortirait indemne.

Bien que Do-hee veuille venger I-Seul, elle voulait aussi exiger sa propre vendetta après avoir été renvoyée par Son Young-sim et causé la mort de son père. La seule façon de le faire était de démontrer la corruption derrière la construction du magasin hors taxes. Elle a réussi à se faire persécuter en recevant le transfert effectué par la fille aînée de la famille, qui s’est associée à elle pour rester aux commandes. Cependant, il se peut que, puisqu’il travaillait avec le procureur, avait un accord de collaboration pour purger une peine réduite.

Hwang Do-hee a dû passer du temps en prison pour faire tomber le président Son dans « Queenmaker » (Photo : Netflix)

Pourquoi n’ont-ils pas fermé le magasin duty free ?

Après qu’Oh Seung-sook ait remporté les élections et que la corruption à l’origine de la construction du magasin hors taxes géant du groupe Eunsung ait été révélée, le nouveau maire a menacé de fermer l’endroit. Cependant, compte tenu du gros investissement qu’il avait été et de son accord avec sa fille aînée Eun Seo-Jin, a proposé de le garder ouvert tant que 90% des actions étaient données au gouvernement de Séoul afin que les bénéfices soient répartis entre les citoyens, qui ont été les plus touchés par sa construction.

De plus, le président Son devait être emprisonné et Eun Seo-Jin resterait à la tête de l’entreprise.