Courteney Cox promet une réunion spéciale entre amis remplie d’émotions et de surprises

Lorsqu’il s’agit d’encapsuler l’énergie des gens au début de la vingtaine insouciante, peu de sitcoms fonctionnent mieux que Amis. La série est l’une des émissions les plus populaires jamais créées et sa popularité durable a été une source de joie pour plusieurs générations de fans.

L’année dernière, il a été annoncé qu’un « Spécial réunion d’amis« Le programme était organisé pour lancer le lancement de HBO Max. L’événement a dû être reporté après le verrouillage mondial, mais l’enregistrement a récemment été terminé. Dans une interview avec Ellen DeGeneres, Courteney Cox, qui jouait Monica Geller dans l’émission, a taquiné un et épisode surprenant pour les fans.

« [It was an ] incroyable [experience]. C’était tellement émouvant. Ce sont des retrouvailles improvisées, mais nous devons être sur la scène 24 pour la première fois, nous tous, depuis environ … 17 ans. [I have] le pire souvenir, [but during her time on Stage 24] tout est venu que je [had forgotten] à propos de. Mais c’était génial. C’était vraiment amusant. Nous avons eu beaucoup de surprises spéciales et c’était fantastique. C’était vraiment le cas. «

Après Amis terminé en 2004, des rumeurs ont commencé presque immédiatement sur des épisodes spéciaux de retrouvailles, un film ou même une nouvelle série qui rattrape le casting principal des personnages à un stade ultérieur de leur vie. Mais la plupart des acteurs ont fermement résisté aux tentatives de revenir dans le giron, exprimant leur désir d’assumer de nouveaux rôles et projets.

Ce que nous avons eu à la place était le malheureux Joey spin-off mettant en vedette le retour de Matt LeBlanc en tant que personnage titulaire sans les cinq autres amis. L’émission a été rejetée à la fois par les fans et les critiques, et a été annulée tranquillement après deux saisons, avec LeBlanc commentant: « La pression était énorme. Je ne peux pas soulever le poids que six personnes soulevaient. C’étaient de grandes chaussures à remplir. »

Depuis lors, les appels se sont multipliés pour une sorte de Amis projet de réunion. WarnerMedia était bien consciente de la demande et a décidé Amis Une réunion spéciale serait le moyen idéal pour attirer un grand nombre de globes oculaires vers leur nouveau service de streaming, HBO Max. Les six principaux membres de la distribution, Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matthew Perry, LeBlanc et David Schwimmer auraient reçu des sommes énormes pour participer à l’épisode non scénarisé où ils se remémorent le temps qu’ils ont passé à faire Amis.

Une partie des souvenirs a été faite par Courteney Cox seule pendant son temps sur Ellen. L’actrice a parlé de la chanson d’ouverture emblématique du spectacle, où le casting principal est vu gambader dans une fontaine d’eau. Selon Cox, cette séquence est beaucoup plus amusante à regarder qu’elle ne l’était à filmer.

« [It] n’était certainement pas [my idea but] quelqu’un a pensé que ce serait vraiment amusant … Nous sommes restés longtemps dans cette fontaine. Et laissez-moi vous dire ce qui se passe: ce n’est pas amusant de danser dans une fontaine pendant des heures et des heures. Je me souviens que Matthew Perry avait dit à un moment donné … «Je ne me souviens pas d’une fois où je n’étais pas dans cette fontaine. Littéralement, nous nous sommes dit: « Oh mon Dieu, combien de temps vais-je encore faire semblant que j’aime danser dans l’eau? » C’était amusant, mais pas vraiment. «

Cette nouvelle est née au Ellen Show. Vous pouvez regarder l’aperçu ci-dessous.

