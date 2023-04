Votre chemin vers 7 vs Wild : Toutes les informations sur le Wildcard et la date de début

Hohner MARINE BAND DELUXE D/RE - 10 TROUS

Hohner - HarmonicaA côté des harmonicas Richter standard, Hohner propose toute une gamme de modèles spéciaux dont les caractéristiques s'accordent particulièrement à certains styles ou techniques de jeu.Diatonique vs ChromatiqueLes harmonicas diatoniques ne contiennent que 7 notes sur plusieurs octaves avec une disposition particulière qui permet de produire facilement des accords en soufflant et en aspirant. Avec l'interaction de l'anche soufflée et de l'anche aspirée dans chacun des canaux, ces harmonicas permettent l'altération de certaines notes, créant l'effet plaintif caractéristique du blues tout en offrant les notes chromatiques manquantes sur un instrument diatonique. Série Marine BandLa série Marine Band est légendaire avec son sommier bois et son assemblage en sandwich. Marine Band Deluxe Retour aux sources - à la pointe de la technologie - HOHNER se caractérise par un souci constant d'innover pour améliorer les lignes de ses produits existants. Depuis plus d'un siècle, le Marine Band 1896 est ou a été l'harmonica de prédilection d'artistes comme Kim Wilson, Mickey Raphael, Little Walter Jacobs, Paul Butterfield et les deux Sonny Boy Williamson. Le Marine Band Deluxe s'adresse aux professionnels exigeants mais aussi à tous les musiciens en quête d'un son unique et incomparable. Le Deluxe combine les atouts de son légendaire prédécesseur avec une foule d'améliorations à la pointe de la technologie : design des capots amélioré pour accroître le volume de jeu et permettre une meilleure prise en mains, assemblage par vis (trois pour les plaques, quatre pour les capots) pour une étanchéité maximum et une maintenance plus aisée, sommier en bois de poirier verni. Cet harmonica diatonique Richter offre en outre une réponse plus rapide mais sans compromettre pour autant la puissance et la richesse du son HOHNER traditionnel.Caractéristiques techniques : Type : DiatoniqueAccord : D/Ré20 lames, à nouveau profil pour plus de longévité et moins de "casse"Nombre de trous : 10Réglage : RichterCorps : Bois de poirier, brun, à laquage clairPlaques en laiton de 0,9 millimètreCapots vissés en acier inoxydableRevêtement de l'embouchure : Laqué SuperGlideLongueur : 10 cmEtui : Néoprène rigide avec une fermeture éclair et une boucle en élastomère pour le port de l'harmonica à la ceintureToutes les parties de cet harmonica sont disponibles en pièces de rechange.TessituresBlowD4F#4A4D5F#5A5D6F#6A6D7Hole12345678910DrawE4A4Db5E5G5B(H)5Db6E6G6B(H)6