Luis Miguel est de retour ! Tournée confirmée : dates au Mexique, Argentine, Chili et billets

Musique

Luis Miguel fête un nouvel anniversaire de vie avec l’annonce de l’année : il revient avec une tournée pour tous ses fans.

©GettyLuis Miguel est de retour ! Tournée confirmée : dates au Mexique, Argentine, Chili et billets.

Le Soleil du Mexique est de retour ! À l’occasion de son 53e anniversaire, Luis Miguel a annoncé sa prochaine tournée internationale sur ses réseaux sociaux. Cette rumeur courait depuis plusieurs mois, ajoutée à quelques apparitions publiques et à la connaissance qu’il avait repris les répétitions. Désormais, les fans ont toutes les informations dont ils ont besoin pour profiter à nouveau de la chanteuse. Revoyez les dates et ce que l’on sait de leurs billets !

Depuis quelque temps, il vit en Espagne, où il entretient une relation avec Paloma Cuevas, la marraine d’un des enfants qu’il a eu avec Aracely Arámbula. Selon les révélations de son entourage, le boléro avait une tournée mondiale avec plus de 200 spectacles en tête, alors il a commencé à répéter. Son ami, Rafael Herrerías, a mentionné qu’il avait eu un rhume récemment, mais il va bien et se prépare d’une manière unique.

+Luis Miguel : dates de tournée et billets

Après une publication qui a marqué le « 19 avril », qui a suscité de grandes attentes chez ses followers, le jour est venu avec la grande annonce : Luis Miguel aura une nouvelle tournée. D’après le poste, sera présenté en Argentine les 3, 4 et 6 aoûttandis que au Chili ce sera les 21, 22 et 25 août. Quant à Mexiquebrillera dans différentes villes : Mexico (21, 22 et 24 novembre), Querétaro (30 novembre), Aguascalientes (2 décembre), San Luis Potosí (4 décembre), León (6 décembre), Oaxaca (10 décembre), Veracruz (12 décembre), Morelia (15 décembre) et Guadalajara (17 décembre).

La nouvelle la plus attendue était la confirmation d’une nouvelle tournée de Luis Miguel, mais jusqu’à présent, aucune information sur leurs entrées n’a été fournie. À moins de quatre mois du début des spectacles en Argentine, on s’attend à ce que dans les prochaines semaines, on sache officiellement comment obtenir les billets et leurs prix.

La dernière tournée de Luis Miguel C’était en 2019, avant la pandémie de Covid-19, une époque où sa silhouette lui manquait, mais il est revenu au sommet grâce à sa série sur le service de streaming Netflix. Après avoir vécu dans l’anonymat, comme peut le faire une figure de cette stature, il reviendra avec de nouvelles présentations, où il brillera avec ses plus grands succès.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?