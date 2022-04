Stranger Things Saison 4 donne Max Superpowers et présente un nouveau méchant monstrueux

Il y a beaucoup à déballer dans la bande-annonce récemment publiée pour Choses étranges La saison 4, dont la moindre n’est pas la révélation d’un nouveau méchant monstrueux et la révélation que Max Mayfield (Sadie Sink) gagnera apparemment des super pouvoirs. Publiée via la chaîne YouTube officielle de Stranger Things, la bande-annonce confirme apparemment que Max jouera un rôle beaucoup plus central cette fois-ci alors que le gang est à nouveau sur une trajectoire de collision avec les mystères et les monstres de l’Upside Down.

La quatrième saison de Choses étranges reprendra six mois après la bataille de Starcourt, qui a semé la terreur et la destruction à Hawkins. Aux prises avec les conséquences, notre groupe d’amis est séparé pour la première fois – et naviguer dans les complexités du lycée n’a pas facilité les choses. En cette période des plus vulnérables, une nouvelle et horrible menace surnaturelle fait surface, présentant un horrible mystère qui, s’il est résolu, pourrait enfin mettre fin aux horreurs de l’Upside Down.

FILM VIDÉO DU JOUR

Comme tout ce qui touche à l’histoire de Choses étranges, la bande-annonce laisse beaucoup de questions en suspens (dans le cas de Max, littéralement), y compris un moment époustouflant dans lequel Max semble léviter du sol. À la grande surprise de certains de ses amis. Pourquoi Max a-t-il été imprégné de super pouvoirs similaires à Eleven ? Cela pourrait-il être lié au fait que le docteur Sam Owens avertit Onze que le combat contre l’Upside Down sera perdu sans elle et ses capacités spéciales ? Max rejoindra-t-il Eleven d’une manière ou d’une autre alors que les pouvoirs en place tenteront d’équilibrer la bataille entre Upside Down et les héros de Hawkins? Ou Max pourrait-il involontairement suivre la même ligne que son frère Billy, devenant un méchant?

Plus important encore, pourquoi quelqu’un joue-t-il de la guitare au milieu de la sombre post-apocalyptique de l’Upside Down ? Que les théories commencent.





La saison 4 de Stranger Things présentera un nouveau monstre





Netflix

Si Max acquiert des super pouvoirs n’était pas déjà suffisant pour que vous vous demandiez ce qui se passe dans Choses étranges Saison 4, la bande-annonce nous donne également notre premier aperçu d’un nouveau méchant monstrueux. Semblant beaucoup plus humanoïde que toute autre bête de l’Upside Down que nous avons vu auparavant, le mystérieux monstre ressemble à Skeletor-meets-White Walker-meet-HR Giger alors qu’il s’abaisse de manière inquiétante en utilisant ses nombreuses vrilles.

Alors, qui est ce méchant et que veut-il ? Serait-ce le dirigeant de l’Upside Down? Est Freddy le personnage de la star Robert Englund, un monstre de l’Upside Down qui s’est frayé un chemin à nos côtés ? Il y a quelque chose de très ‘Freddy Krueger-esque’ dans la façon dont il brandit ses griffes…





Qui que ce soit, cela signifie clairement des affaires, ce qui ne peut être qu’une mauvaise nouvelle pour Eleven, Hopper et le reste du gang.

Avec Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson et Cara Buono avec Brett Gelman, Choses étranges La saison 4 se déchaînera sur nous en deux parties, le premier volume devant être diffusé sur Netflix le 27 mai 2022. Le deuxième volume sortira ensuite cinq semaines plus tard, le 1er juillet 2022.





La bande-annonce de la saison 4 de Stranger Things entre dans la maison Creel lors de l’événement Tudum de Netflix

Lire la suite





A propos de l’auteur