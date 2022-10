Dwayne Johnson explique sa véritable relation avec Henry Cavill

BD DC

Le protagoniste de Black Adam a tout révélé sur l’acteur de Superman. Comment ont-ils pu se rencontrer sur l’écran de DC ?

© GettyDwayne Johnson a parlé d’Henry Cavill et de Superman.

¡Adam noir C’est en salles maintenant ! le dernier film de Bandes dessinées DC Protagonisée par Dwayne Johnson Il est sorti dans les salles du monde entier pour conquérir les fans de la franchise de super-héros. Partant d’un nouveau personnage, baptisé Teth Adam, la marque tente de réorienter ses objectifs s’il s’agit de films dans le même univers. Apparaît-il ou non Superman? Quelle est la relation entre le personnage principal et Henry Cavill? Voici la réponse !

« Près de 5 000 ans après avoir obtenu les pouvoirs ultimes des anciens dieux – et avoir été emprisonné tout aussi rapidement – ​​Black Adam se libère de sa tombe terrestre, prêt à déchaîner sa marque particulière de justice sur le monde moderne.», explique le synopsis officiel de la production de Warner Bros. En ce sens, la présentation de ce nouvel anti-héros a introduit l’idée de revoir à l’écran le mythique Superman d’Henry Cavill.

C’est pourquoi Dwayne Johnson a été encouragé à révéler son véritable lien avec la figure de DC Comics. « Je connais Henri depuis longtemps. Nous sommes amis. Mon associé, Dany Garcia, a été un grand partisan d’Henry et a géré sa carrière pendant de nombreuses années.», a expliqué The Rock en dialogue avec ComicBook. En ce sens, il a argumenté : «Nous aimons Superman. Et avec la nouvelle direction sur le point de prendre le relais chez Warner Bros, une opportunité s’est présentée.”.

Alerte spoil! Et c’est que Dwayne Johnson a non seulement révélé le grand objectif de ce film, mais aussi si le personnage apparaît ou non : « HNous avons fait de notre mieux pour rendre hommage à la mythologie Black Adam. Nous l’avons construit comme la force la plus puissante et la plus imparable de cette planète. Mais à la fin du film, non seulement la force la plus puissante et la plus imparable de tout l’univers entre, mais aussi celle que les fans veulent voir.”.

En ce sens, il a défendu les nouvelles décisions prises par l’entreprise pour l’avenir de cette franchise particulière : « C’est la nouvelle ère de l’univers DC dont je parle. Nous écoutons les fans. Nous ne pourrons peut-être pas faire tout ce qu’ils veulent, mais maintenant ils savent qu’ils ne sont pas ignorés comme ils l’ont été pendant si longtemps. En ce qui concerne Superman, je ne sais pas s’il y a une autre personne qui aime et incarne la mythologie, l’esprit et tout ce qui concerne le personnage en plus d’Henry.”. le protagoniste de Adam noir conclu : «Je suis si heureux que tout se soit si bien passé”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂