Ce sont les 9 meilleures séries de Star +

Après l’apparition de Disney+, beaucoup ont noté l’absence de contenu plus adulte, dérivé de la plateforme sœur lancée en Amérique latine en août 2021. Avez-vous déjà fait le tour de son catalogue ?

© Étoile+La plateforme a été lancée le 31 août 2021.

Les plateformes décident quand il s’agit de choisir ce qu’il faut regarder. Les séries et les films perdent de plus en plus d’importance à la télévision où seul le contenu en direct prévaut, alors les plateformes telles que Netflix, HBO Max, Disney + et Prime Video, pour n’en citer que quelques-unes, sont celles qui parviennent à divertir les téléspectateurs avides de trouver de nouvelles histoires. regarder. Aujourd’hui, nous vous disons quelles sont les 9 meilleures histoires que vous pouvez trouver dans Étoile+.

©IMDBLa série est née en 2016.

Le drame familial CNB qui est tombé amoureux de tout le monde. Sur le point de se terminer, le 24 mai, il se concentre sur la vie de la famille person. Des mésaventures, des amours et des déchirements, et toutes sortes d’expériences avec lesquelles vous allez immédiatement sympathiser.

©IMDBThe Walking Dead a connu un petit plateau après le départ d’Andrew Lincoln.

La série qui a complètement relancé le genre zombie vous attend pour la voir de bout en bout, à l’approche de la dernière ligne droite de sa dernière saison. De plus, il y a plusieurs spin-offs et une trilogie de films en route.

©IMDBLa série a été annulée et relancée plusieurs fois.

La série animée qui s’est forgée dans l’ombre de Les Simpsons mais au fil du temps, il s’est affirmé. Humour absurde et inconfortable partout avec le cachet indubitable de Seth Mac Farlaneau Étoile+.

©IMDBLa tension de Dopesick est ahurissante.

Michel Keaton joue et produit cette mini-série basée sur des événements réels. L’histoire de la famille qui a empoché l’industrie pharmaceutique et empoisonné la population américaine avec l’Oxycodone.

©IMDBLa série est née en 2011.

Les anthologies de Ryan Murphy Ils sont très appréciés des fans d’horreur. Vous pouvez voir les dix épisodes de cette émission sur Étoile+ Quand tu veux.

©IMDBLa série est née en 1993.

« Je veux croire »la devise des années 90. Agents Mulder et Scully se réunissent pour démasquer une série de complots et prouver qu’il y a de la vie au-delà de la Terre.

©IMDBLa relance de 2017 n’a pas été aussi réussie.

Oui, c’est vrai que cette histoire va du plus au moins, mais rien n’enlève le plaisir et le stress de voir comment ils s’en sortent Lincoln Burrows et Michael Scofield sortir encore et encore de la garde à vue.

©IMDBLa série s’est terminée en 2020.

Une des meilleures comédies par excellence. Si vous craigniez qu’il ait été retiré de Netflixvous pouvez vous détendre et en profiter à nouveau. la famille dunphy vous attend dans Étoile+.

La série qui a su anticiper les événements les plus terribles en matière internationale. Protagonisée par Claire Danoisa 8 saisons mettant en vedette un agent de la CIA avec une bipolarité et de grands désirs d’amélioration de soi.

