« La famille Ingalls »: qui a inspiré Karen Grassle pour jouer Caroline Ingalls

Karen Grassle a joué Caroline Ingalls dans « Petite maison dans la prairie», Une série à succès produite et diffusée par NBC entre 1974 et 1983. Pour jouer ce personnage, l’actrice, qui a actuellement 79 ans, s’est inspirée d’une personne très proche d’elle.

«Je me suis basé sur ma mère», a déclaré Grassle à Closer Weekly. « Si vous lisez les livres [de Laura Ingalls Wilder] et vous voyez des photos, Caroline était très dure et robuste. Ma mère allait à l’école pieds nus et, quand j’étais jeune, enseignait dans une école à une seule pièce. J’ai donc pris son caractère, sa force et sa sagesse et je l’ai inculqué à Caroline. «

De même, selon Cheat Sheet, après avoir quitté le programme en 1982, l’actrice a eu quelques complications pour trouver des rôles différents ou éloignés de celui de la matriarche de « La famille Ingalls».

«Ouais, ils m’ont envoyé beaucoup de scripts avec des gens portant un nœud papillon», a-t-il déclaré. « J’ai eu [problemas para conseguir papeles después]Mais mes priorités ont changé parce que je voulais fonder une famille, donc je mettais moins d’énergie à jouer que de trouver comment être une belle-mère et avoir un enfant. «

Karen Grassle s’est appuyée sur sa mère pour jouer Caroline Ingalls dans « The Ingalls Family » (Photo: NBC)

MELISSA GILBERT SUR LE PERSONNAGE DE KAREN GRASSLE

Melissa Gilbert, qui a joué Laura Ingalls dans « Petite maison dans la prairie», Écrit-il dans ses mémoires que l’actrice qui a donné vie à sa mère dans la série à succès ne ressemblait pas aux autres femmes qu’il avait connues pendant sa jeunesse.

«Pour différentes raisons, Karen Grassle, qui jouait la femme de Michael et ma mère, Caroline Ingalls, m’a fait une énorme impression. Extrêmement belle, elle était très différente des femmes de ma vie », a-t-elle écrit.

Gilbert l’a décrite comme «sombre et exotique, une belle gitane de Beverly Hills via Brooklyn», sa mère à l’écran était «coupée du moule de Grace Kelly». « Je l’ai beaucoup vue, en fait, et j’aime penser qu’il y a quelque chose d’elle en moi en tant qu’acteur », a-t-il ajouté.