Rami Malek a un frère jumeau identique qui mène une vie très différente

Alpinestars City sac à dos différentes couleurs pour Moto alpinestars

Parmi les grands sacs à dos d'Alpinestars, on compte également le sac *City Hunter* avec sa contenance d'env. 25 l. Le sac aérodynamique est équipé d'un système de port de charge innovant et moderne et de bretelles ergonomiques qui répartissent uniformément le poids sur le dos. Il est également très bien ajusté, difficile de faire mieux en termes de confort sur les longs trajets ! 2 poches extérieures imperméables à l'eau sur le devant Compartiment pour ordinateur portable avec fermeture éclair continue et housse de protection en polaire Grand compartiment principal avec organisateur interne et étui en polaire pour smartphone Fermetures éclair YKK semi-automatiques pour une fermeture sûre Porte-casque Avec protection anti-pluie dans la poche du compartiment principal Bretelles ergonomiques avec rembourrage en mousse perforé et panneaux mesh pour un flux d'air optimisé, sangle pectorale réglable et amovible et système de fermeture rapide Alpinestars pour un réglage rapide et sûr, qui empêche le flottement au vent de la sangle Rembourrage dorsal ergonomique de 15 mm pour éviter la pression sur la colonne vertébrale Canaux d'aération pour un flux d'air optimisé dans le dos Ceinture amovible avec le système de fermeture rapide Alpinestars pour un réglage rapide et sûr, qui empêche le flottement au vent de la sangle Matières réfléchissantes sur les bretelles pour une meilleure visibilité du motard dans différentes conditions d'éclairage Volume : 25 l env.