Certaines bactéries peuvent s’agglutiner, survivre dans des conditions spatiales difficiles pendant de nombreuses années, selon une étude

Des scientifiques japonais ont découvert que certains types de bactéries peuvent survivre aux conditions difficiles de l’espace extra-atmosphérique.

L’étude a révélé qu’une espèce de bactérie hautement résistante aux radiations et à d’autres risques environnementaux a réussi à survivre en dehors de la Station spatiale internationale pendant trois ans. Les résultats de l’étude ont été publiés dans le journal Frontières en microbiologie.

La mission japonaise Tanpopo, dont l’étude fait partie, est une expérience d’astrobiologie orbitale qui examine le potentiel de transfert interplanétaire de la vie, des composés organiques et d’éventuelles particules terrestres en orbite terrestre basse. La mission a été entreprise pour tester la théorie de la «panspermie» qui suggère que les microbes peuvent passer d’une planète à une autre et distribuer la vie.

Dans le cadre de la mission Tanpopo, les chercheurs ont également inclus des granulés de Déinocoque des bactéries – une bactérie connue pour être extrêmement robuste et résistante au rayonnement nucléaire sur Terre – dans des plaques d’aluminium placées sur des panneaux à l’extérieur de la station spatiale qui sont exposés à l’espace non-stop mais aussi au rayonnement spatial.

L’auteur de l’étude Akihiko Yamagishi et son équipe ont utilisé un avion et des ballons scientifiques pour trouver Déinocoque des bactéries qui flottaient en fait à 400 km au-dessus de la surface de la Terre en 2018. Cela a conduit Yamagashi à se demander si les bactéries pourraient survivre dans l’espace et même le voyage vers d’autres planètes lors de fluctuations de température extrêmes et de conditions de rayonnement difficiles.

Pour la mission, les chercheurs ont préparé des échantillons de bactéries sous forme de pastilles de différentes épaisseurs et les ont placés dans des puits de plaques d’aluminium, collectant des données après un, deux et trois ans. Les bactéries ont ensuite été testées pour voir comment elles s’en tiraient.

Les auteurs de l’étude ont découvert que les bactéries de plus de 0,5 millimètre étaient capables de survivre partiellement, en subissant des dommages à l’ADN. Ils ont vu que bien que les bactéries à la surface de la colonie soient mortes, une couche protectrice en dessous a survécu. Selon les auteurs de l’étude, collectivement, les résultats soutiennent la possibilité «d’agrégats de cellules microbiennes (pastilles) comme une arche pour le transfert interplanétaire de microbes dans plusieurs années».

cependant, Déinocoque les bactéries étudiées à l’intérieur de la station spatiale ne se sont pas si bien comportées – l’humidité et l’oxygène se sont avérés nocifs pour sa survie.

Selon les chercheurs, les pastilles cellulaires d’une épaisseur supérieure à 0,5 mm devraient survivre entre 15 et 45 ans d’exposition aux UV sur ISS EF et 48 ans d’exposition à l’espace dans l’obscurité.

Selon les chercheurs, “Déinocoque des pastilles cellulaires dans la gamme submillimétrique seraient suffisantes pour permettre la survie lors d’un voyage interplanétaire de la Terre à Mars ou de Mars à la Terre. “

