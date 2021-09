Une page GoFundMe a été créée pour aider la famille de Gabby à couvrir les frais de recherche.

YouTuber Gabby Petitio a disparu lors d’un voyage à travers les États-Unis avec son fiancé Brian Laundrie et la police la recherche frénétiquement.

Gabby et Brian, qui se sont fiancés en juillet, ont économisé et ont quitté leur emploi pour traverser les États-Unis en camping-car. Le couple a quitté New York en juillet et a documenté ses voyages sur Instagram et YouTube. Leur chaîne YouTube commune – Nomadic Statik – compte 6 200 abonnés.

On pense que Gabby se trouvait dans le parc national de Grand Teton, dans le Wyoming, lorsqu’elle a disparu. Le couple se dirigeait ensuite vers le parc national de Yellowstone, mais Gabby n’a jamais atteint la destination.

Qu’est-il arrivé à Gabby Petito ?

La famille de la YouTubeuse disparue Gabby Petitio accuse son petit ami Brian Laundrie de refuser de l’aider à la retrouver. Photo : Nomadic Statik via YouTube, @gabbypetito via Instagram

La jeune femme de 22 ans de Blue Point, Long Island, a été vue pour la dernière fois le 11 août, alors qu’elle sortait d’un hôtel à Salt Lake City, dans l’Utah, avec son fiancé Brian. Elle a été portée disparue par sa famille le 11 septembre après que sa mère, Nicole Schmidt, s’est inquiétée de ne pas avoir eu de nouvelles de Gabby, qui la faisait habituellement FaceTime trois fois par semaine.

Nicole a reçu des SMS envoyés depuis le téléphone de Gabby les 26 et 30 août. Cependant, elle ne sait pas si les messages ont été réellement envoyés par sa fille car elle « ne lui a pas parlé verbalement ».

« Les deux premiers jours où je n’ai pas eu de réponses, j’ai cru qu’elle se trouvait dans un endroit sans service. C’est comme le huitième et le neuvième jour que je me suis vraiment inquiétée », a déclaré Nicole à Fox News.

Gabby est décrite comme mesurant 5 pieds 5 pouces et a les cheveux blonds et les yeux bleus. Elle a également un tatouage notable : un tatouage triangulaire avec des fleurs sur son bras gauche et « Let it be » sur son bras droit.

GoFundMe de Gabby. Image : GoFundMe

Qui est le petit ami de Gabby Petito, Brian Laundrie ?

Brian, 23 ans, a donné de petits détails depuis la disparition de Gabby. Il est retourné chez lui en Floride, où Gabby avait vécu avec lui avant leur voyage, seul.

La police de Flordia a maintenant saisi la fourgonnette Ford Transit 2012 du couple. Le porte-parole de la police de North Point, Josh Taylor, a déclaré à The Independent que les parents de Brian ne permettraient pas aux policiers de lui parler.

Lorsqu’on lui a demandé si la police avait trouvé suspect le refus des parents de Brian de leur parler, Taylor a déclaré: « Il y a du bon sens en jeu. Nous n’avons même aucune preuve qu’un crime a été commis, à part des inquiétudes et des choses qui ne s’additionnent pas. cela vous laisserait potentiellement supposer cela.

« Il est possible que quelque chose de très grave se soit produit ici, elle n’a pas été vue depuis des semaines et maintenant il est de retour ici avec le véhicule et on nous a dit de parler à l’avocat de la famille. »

Un avocat de la famille Laundrie a maintenant publié une déclaration officielle au sujet de l’incident : « C’est une période extrêmement difficile pour la famille Petito et la famille Laundrie. Je comprends qu’une recherche a été organisée pour Mlle Petito dans ou près de Grand Teton National Se garer dans le Wyoming.

« Au nom de la famille Laundrie, nous espérons que la recherche de Mlle Petito sera couronnée de succès et que Mlle Petito sera réunie avec sa famille. Sur les conseils de l’avocat, la famille Laundrie reste en retrait à ce stade et aura pas d’autre commentaire. »

La famille de Gabby a maintenant accusé Brian de « refuser » de les aider dans leur recherche de leur fille. Dans un communiqué, la famille a déclaré: « Leur belle fille de 22 ans a disparu et la seule personne qui peut aider à retrouver Gabby refuse d’aider.

« Brian refuse de dire à la famille de Gabby où il l’a vue pour la dernière fois. Brian refuse également d’expliquer pourquoi il a laissé Gabby toute seule et a conduit sa camionnette en Floride. »

Le département de police du comté de Suffolk à New York, la ville natale de Gabby, enquête actuellement sur sa disparition, en mettant particulièrement l’accent sur le parc national de Grand Teton dans le Wyoming. En attendant, une page GoFundMe a été créée pour aider la famille Gabby à financer sa recherche. Au moment d’écrire ces lignes, un peu plus de 31 000 € avaient été amassés.

Gabby Petito et Brian Laundrie sont-ils sur Instagram ?

Au moment de la rédaction, le compte Instagram de Gabby Petito (@gabspetito) a été supprimé. Avant sa suppression, sa page présentait des images de ses voyages avec Brian.

Cependant, au moment d’écrire ces lignes, la page Instagram de Brian Laundrie (@bizarre_design_) est toujours active et des photos de lui et de Gabby sont toujours en ligne.

