La vedette de Dune Desert Visions plonge dans la vie de Chani de Zendaya

Une nouvelle featurette de Dune taquine l’importance du mystérieux personnage de Zendaya, Chani, tout en offrant un aperçu d’extraits de nouvelles séquences ainsi que des interviews avec certains des acteurs et de l’équipe derrière la prochaine épopée de science-fiction. Dans le clip, Zendaya parle de son admiration pour sa co-star Timothée Chalamet et travaille sur Dune, ainsi que de faire allusion à son importance pour la tradition du film.

Chani fait partie intégrante des deux romans de Frank Herbert Dune et Messie des dunes, et commence l’histoire en tant que guerrier Fremen avant de devenir l’épouse et la concubine légale de Paul Atréides de Chalamet. Apparaissant à Paul dans des visions avant même que le couple ne se soit rencontré, Chani est déjà un guerrier hautement qualifié, qui devient encore plus mortel et redoutable plus tard dans l’histoire, et est crucial pour que Paul réalise son destin.

Son importance pour la prochaine adaptation du réalisateur Denis Villeneuve a déjà été taquinée par le cinéaste, qui a révélé que, si une suite était donnée le feu vert, Chani assumerait le rôle principal. « J’ai hâte de tourner la deuxième partie de Dune pour avoir [Timothée Chalamet and Zendaya] ensemble », a déclaré Villeneuve à propos du tournage de la suite qu’il souhaitait. « Sachant que dans le prochain chapitre, Zendaya sera le protagoniste de l’histoire.

Dune projettera le public dans le futur lointain de l’humanité, alors que le duc Leto Atreides accepte la gestion de la dangereuse planète désertique Arrakis, également connue sous le nom de Dune, la seule source de la substance la plus précieuse de l’univers, le « mélange » (également appelé « épice ») , un médicament qui prolonge la vie humaine, fournit des niveaux de pensée surhumains et rend les voyages plus rapides que la lumière pratiques. Bien que Leto sache que l’opportunité est un piège complexe tendu par ses ennemis, il emmène sa concubine Bene Gesserit, Lady Jessica, son jeune fils et héritier Paul, et les conseillers les plus fiables d’Arrakis. Leto prend le contrôle de l’exploitation minière des épices, rendue périlleuse par la présence de vers des sables géants. Une trahison amère conduit Paul et Jessica chez les Fremen, natifs d’Arrakis qui vivent dans le désert profond.

Le film présente un ensemble stellaire aux côtés de Timothée Chalamet et Zenadaya, avec Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa, et Javier Bardem ont tous signé pour donner vie aux personnages du travail estimé de Frank Herbert sur grand écran.

Après plusieurs retards, Dune a finalement été présenté en première au 78e Festival international du film de Venise le 3 septembre et détient actuellement une note impressionnante de 88 % sur Rotten Tomatoes. Warner Bros. Pictures devrait sortir en salles le film à l’international le 15 septembre 2021, puis aux États-Unis le 22 octobre, où il sortira simultanément sur le service de streaming HBO Max pendant 31 jours.

Il a été récemment rapporté que le fait qu’une suite se produise ou non dépend de la qualité de la lecture du film sur HBO Max et, devrait Dune 2 feu vert, Denis Villeneuve est prêt à partir dès que possible. « Je dirais que je serais assez prêt à partir assez vite maintenant », a révélé le cinéaste. « S’il y a de l’enthousiasme et que le film a le feu vert, je dirai le plus tôt possible que je serai prêt à tourner en 2022 à coup sûr… Je suis prêt à partir et je dirais que j’adorerais le porter à l’écran dès que possible. que possible. »

Sujets : Dune