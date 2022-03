Oscars 2022: les plus jeunes acteurs qui ont gagné dans l’histoire

PRIX OSCAR

Jusqu’à présent dans l’histoire de l’événement le plus important du cinéma, de nombreux acteurs et actrices ont reçu un prix, mais très peu ont été jeunes. Qui sont-ils?

Les Prix ​​Oscar Ce sont les récompenses de rêve que chaque acteur ou actrice souhaite recevoir dans sa carrière artistique et maintenant l’événement arrive dimanche prochain, le 27 mars, au Dolby Theatre de Los Angeles, aux États-Unis. Cependant, nous allons faire un récapitulatif des jeunes acteurs et actrices qui ont obtenu une statuette dans l’histoire.

Qui sont les plus jeunes acteurs et actrices à avoir remporté un Oscar ?

Justin Henry pour ‘Kramer contre Kramer’

L’acteur a été récompensé aux Oscars 1980 dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle. A tout juste 8 ans, le petit Justin a été applaudi pour sa performance d’enfant fragile déchiré par le divorce de ses parents, incarné par Meryl Streep et Dustin Hoffman.

Jackie Cooper pour ‘Skippy’

Pour le moment, le plus jeune acteur à avoir une nomination aux Oscars et une statuette est Cooper dans la liste restreinte du « Meilleur acteur ». A 9 ans, il conquiert le public pour sa prestation dans la comédie mise en scène par Norman Taurog en 1931.

Quvenzhané Wallis pour ‘Beasts of the Southern Wild’

Elle est une autre des plus jeunes actrices. Elle a remporté un Oscar à seulement 9 ans et a captivé le public avec son portrait d’une fille essayant de survivre avec son père dans une tempête dangereuse. Wallis a été nominée aux prix 2013 de la «Meilleure actrice».

Little Temple a remporté une statuette, mais c’était dans la catégorie Academy Youth Award.

Tatum O’Neal pour « Paper Moon »

Tatum était l’une des figures principales, avec son père Ryan O’Neal, dans le film ‘Paper Moon’ où un voleur et un orphelin sont complices d’un crime. La jeune actrice a non seulement été nominée pour un Oscar en tant que « Meilleure actrice dans un second rôle », mais a également réussi à obtenir une statuette. Pour le moment, elle est la plus jeune lauréate de la catégorie.

Mary Badham pour « Tuer un oiseau moqueur »

L’actrice a joué la fille de l’avocat Atticus Finch (Gregory Peck) dans l’adaptation du classique de Harper Lee. La jeune fille avait 10 ans lorsqu’elle a reçu la nomination de la meilleure actrice dans un second rôle en 1963.

abigail breslin

L’actrice a été nominée pour la meilleure actrice dans un second rôle en 2007 et est devenue la cinquième plus jeune interprète à remporter la nomination dans la catégorie, seulement dépassée par Justin Henry (« Kramer contre Kramer »), Quinn Commings (« The Girl in the Goodbye »), Mary Badham (‘To Kill a Mockingbird’) et Tatum O’Neal (‘Paper Moon’).

