Guide: Firmware PS5 21.02-04: Toutes les nouvelles fonctionnalités et modifications cachées que vous avez peut-être manquées

Quels sont toutes les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour du firmware PS5? La PlayStation 5 a eu une ou deux mises à jour de firmware depuis son lancement en novembre dernier, mais celle d’aujourd’hui est de loin la plus importante à ce jour. Mise à jour du micrologiciel PS5 21.02-04 est disponible au téléchargement dès maintenant, apportant des améliorations majeures, des changements et de toutes nouvelles fonctionnalités à la console. Bien que certaines des mises à jour soient assez évidentes, il y a beaucoup de choses ici qui pourraient passer inaperçues. Heureusement, nous avons parcouru le logiciel système de la PS5 pour que vous n’ayez pas à le faire, et nous avons compilé tout ce que nous avons trouvé dans une liste pratique. Sans plus tarder, passons en revue tous les grands (et petits) changements apportés au firmware de la PS5 avec mise à jour 21.02-04.

Micrologiciel PS5 21.02-04 : toutes les nouvelles fonctionnalités et modifications cachées que vous auriez pu manquer

Vous trouverez ci-dessous une liste de toutes les nouvelles fonctionnalités et mises à jour que nous avons trouvées dans le dernier firmware PS5 jusqu’à présent. En commençant par les grands changements majeurs, nous passerons en revue tout ce que vous devez savoir sur le nouveau logiciel système, y compris les éléments qui passent inaperçus.

Enfin, vous pouvez désormais augmenter l’espace de stockage SSD interne plutôt médiocre de la PS5. Le SSD intégré a une capacité de 825 Go, qui se remplira assez rapidement ces jours-ci. Heureusement, à condition d’acheter un SSD M.2 compatible, vous pouvez l’installer sur votre console et augmenter considérablement le stockage de vos jeux PS5. Pour un beaucoup pour en savoir plus sur la façon de procéder, consultez notre guide : SSD PS5 : Comment installer un SSD M.2 NVMe compatible et étendre votre stockage.

Prise en charge audio 3D pour les haut-parleurs TV

Une autre mise à jour majeure concerne son 3D. Jusqu’à présent, le moteur audio Tempest 3D de Sony n’était utilisé que via des casques compatibles (c’est-à-dire la plupart des casques). Cependant, avec cette mise à jour du firmware, la PS5 pourra utiliser la technique via les haut-parleurs intégrés de votre téléviseur.

Il est désactivé par défaut, alors dirigez-vous vers les paramètres de son de votre PS5, accédez à Sortie audio, puis activez Activer l’audio 3D pour les haut-parleurs du téléviseur. Ensuite, faites défiler jusqu’à Mesurer l’acoustique de la pièce pour l’audio 3D et sélectionnez-le. Après avoir suivi les instructions à l’écran, vous pourrez profiter d’un son spatial directement depuis votre téléviseur.

Personnalisation améliorée du centre de contrôle

Appuyez sur le bouton PS et vous verrez le Centre de contrôle. Ce menu contextuel utile vous donne des raccourcis vers toutes sortes de choses, et vous pouvez choisir les options qui apparaissent en appuyant sur Options lorsque le menu est affiché. Avec le nouveau firmware, vous pouvez personnaliser encore plus le Control Center, en réorganisant les options comme bon vous semble.

Améliorations de la base de jeu

Dans le centre de contrôle, affiché en appuyant sur le bouton PS, l’une des options est Game Base, qui est l’endroit où vivent votre liste d’amis et vos parties. Avec cette nouvelle mise à jour, vous pourrez afficher les messages du groupe et en composer de nouveaux directement à partir de la base de jeu, au lieu d’avoir d’abord à naviguer jusqu’au groupe lui-même. Cela devrait être un gain de temps considérable.

Les jeux PS5 et PS4 sont plus clairement définis

Si vous possédez à la fois les versions PS5 et PS4 du même jeu, il s’avère que la version actuellement affichée est légèrement déroutante, que ce soit sur l’écran d’accueil ou dans la bibliothèque de jeux. Avec la nouvelle mise à jour du firmware, Sony a fait des efforts pour les rendre plus distincts, avec des notifications plus claires sur les icônes du jeu vous indiquant quelle version est affichée. De plus, les versions PS5 et PS4 d’un même jeu s’afficheront désormais séparément dans le menu principal et dans la Bibliothèque, ce qui vous aidera à les distinguer encore plus.

Fonctionnalité de suivi des trophées ajoutée

Une nouvelle fonctionnalité de cette mise à jour est le Trophy Tracker. Vous pouvez désormais épingler jusqu’à cinq trophées par partie via le centre de contrôle, ce qui vous donne un accès beaucoup plus rapide aux trophées que vous essayez de débloquer. Soigné!

Les listes de trophées s’affichent désormais verticalement

Huzzah ! Cette nouvelle mise à jour ramène les listes de trophées verticales. Au lieu de faire défiler de gauche à droite pour afficher les trophées comme une rangée de cartes, la liste est désormais affichée de haut en bas, vous donnant plus d’informations et une meilleure vue globale. Bien mieux.

Nouveaux contrôles pour le lecteur d’écran

Si vous utilisez l’option de lecteur d’écran de la PS5 – trouvée dans Paramètres> Accessibilité – cette nouvelle mise à jour ajoute de nouvelles entrées utiles à la fonction. Avec Screen Reader activé, vous pouvez appuyer sur PS + Triangle pour mettre en pause tout ce qui se dit. De plus, vous pouvez appuyer sur PS + R1 et le lecteur d’écran répétera ce qu’il vient de vous lire.

Nouvelles options pour PS Now

Les abonnés PlayStation Now pourront désormais choisir entre une résolution de 720p ou 1080p lors de la diffusion en continu d’un jeu à partir du service. De plus, un test de connexion en streaming a été mis en œuvre, vous aidant à tirer le meilleur parti de votre haut débit et de PS Now.

PS Now rendra les choses plus claires lorsque les jeux seront supprimés

Directement depuis l’application PS Now sur PS5, la page hub d’un jeu vous dira désormais si et quand le jeu quittera le service.

Nouvelle distinction

Les distinctions sont de petits emblèmes que les joueurs peuvent se récompenser pour leurs réalisations et leur bonne conduite lorsqu’ils jouent en ligne. Un nouvel Accolade, Leader, est ajouté avec cette mise à jour du firmware

Votre PS5 enregistrera automatiquement des clips vidéo de vos meilleurs moments

Si vous définissez un nouveau record personnel dans un contre-la-montre ou un défi quelconque, votre PS5 le reconnaîtra et enregistrera le clip vidéo, vous permettant de le partager avec vos amis. Cela peut être désactivé dans le menu des paramètres Captures et diffusions.

Vous pouvez maintenant voir plus de progression du trophée sur l’écran du hub de chaque jeu

Avant cette mise à jour du firmware, si vous êtes assis sur le menu principal et qu’un jeu est mis en surbrillance, une boîte de progression du trophée apparaît dans le coin inférieur droit. Il vous indiquerait votre pourcentage global d’achèvement, ainsi que le nombre de trophées que vous avez gagnés jusqu’à présent. Cela a maintenant légèrement changé; cette case vous montre maintenant ces informations, ainsi que la répartition des trophées d’or, d’argent et de bronze que vous avez débloqués. C’est un petit changement, mais utile pour les chasseurs de trophées.

Il existe de nouvelles polices que vous pouvez ajouter aux captures d’écran

Lorsque vous prenez une capture d’écran sur PS5, vous pouvez choisir de l’embellir avec du texte avant de la partager. Avec cette mise à jour, plus de polices ont été ajoutées afin que vous puissiez encore égayer vos captures.

Améliorations de la capture vidéo

Il y a quelques petites mises à jour pour enregistrer des clips vidéo sur PS5. Lorsque vous enregistrez manuellement une vidéo sur votre console, le compteur de temps écoulé disparaîtra désormais après quelques secondes et réapparaîtra « en cas de besoin ». En outre, vous pouvez désormais choisir parmi plus de longueurs de vidéo lorsque vous souhaitez enregistrer des séquences de jeu récentes.

Vous pouvez désormais regarder des vidéos directement à partir des notifications

Lorsque vous recevez une notification de quelqu’un qui a partagé un clip vidéo, appuyez sur le bouton PS et vous pouvez regarder la vidéo directement à partir de la notification plutôt que d’avoir à naviguer jusqu’à la fête.

La désactivation du son de notification est désormais possible

Si vous ne voulez pas que les notifications fassent du bruit, vous pouvez désormais désactiver le petit carillon qui retentit chaque fois que vous obtenez une fenêtre contextuelle. Accédez à Paramètres> Notifications et désactivez Play Sound pour une existence plus paisible.

Améliorations apportées aux paramètres de profil de casque audio 3D

Dans Paramètres > Son > Sortie audio, vous pouvez sélectionner Ajuster le profil audio 3D. Cela a toujours été inclus et vous permet d’augmenter ou de réduire l’échantillon sonore en fonction de votre audition. Maintenant, vous pouvez isoler le son provenant de la gauche ou de la droite et régler la hauteur de chaque côté séparément.

Personnalisation de l’égaliseur du casque sans fil Pulse 3D

Si vous possédez un casque sans fil Pulse 3D, vous avez désormais accès à une fonction d’égalisation audio. Dans le Centre de contrôle, sélectionnez Son et vous pouvez choisir parmi différents préréglages et ajuster les curseurs pour personnaliser davantage le paysage sonore.

Vous pouvez maintenant désactiver la fenêtre contextuelle de capture d’écran

Lorsque vous prenez un instantané avec le bouton Créer, une notification contextuelle apparaîtra peu de temps après dans le coin supérieur droit de l’écran. Dans Paramètres > Captures et diffusions > Captures > Raccourcis pour le bouton Créer, vous pouvez désormais désactiver cette notification, ce qui signifie qu’elle n’apparaîtra pas accidentellement dans d’autres prises de vue. Phew!

Contrôle accru sur l’audio de la fête dans les émissions et les vidéos

Vous pouvez désormais choisir d’inclure/exclure l’audio de votre propre microphone et l’audio de fête dans vos émissions et clips vidéo avec des commandes séparées.

La nouvelle mise à jour du micrologiciel PS5 est accompagnée d’une mise à jour logicielle pour les contrôleurs DualSense eux-mêmes. Votre PS5 devrait vous en informer lorsque vous allumez un contrôleur DualSense et vous invitera à le brancher et à installer la mise à jour. Vous pouvez également maintenant accéder à Paramètres> Accessoires> Contrôleurs et sélectionner Logiciel de périphérique de contrôleur sans fil pour vérifier les mises à jour. (Au moment de la publication, la version 0282 du logiciel DualSense est la dernière mise à jour.)

Les smartphones et les tablettes peuvent désormais utiliser la lecture à distance avec les données mobiles

Si vous utilisez l’application PS Remote Play sur votre appareil Apple ou Android, sachez que cette dernière mise à jour permet d’utiliser Remote Play avec des données mobiles. Vous pourrez accéder à votre PS5 via vos données mobiles ou le Wi-Fi habituel.

Le partage d’écran peut désormais être visualisé sur les smartphones et les tablettes

Sur PS5, Screen Share est une fonctionnalité avec laquelle vous pouvez, eh bien, partager votre écran avec un ami afin qu’il puisse regarder votre jeu. Avec cette mise à jour du micrologiciel, vous pouvez afficher Screen Share sur votre appareil intelligent Apple ou Android, si vous n’avez pas besoin du téléviseur ou si vous souhaitez regarder dans une autre pièce.

Avec le nouveau firmware, quelques améliorations ont été apportées au contrôle parental. Lorsqu’un enfant demande à jouer à un jeu ou à utiliser des fonctions de communication dans un jeu, le parent reçoit une notification sur la console PS5 ainsi que l’application PlayStation sur son appareil intelligent. De plus, l’enfant recevra une notification pour l’informer lorsque son parent accepte ou refuse une demande, ou interdit à l’enfant de jouer à un jeu ou d’utiliser des fonctionnalités sociales.

Nous continuerons à mettre à jour ce guide au fur et à mesure que nous découvrirons de nouveaux changements et fonctionnalités dans le dernier firmware PS5. Quels sont vos ajouts et améliorations préférés ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.