Les fans de la Justice League utilisent l’échappatoire de l’Armée des morts pour obtenir la reconnaissance d’un Oscar pour Zack Snyder

Lorsqu’il a été annoncé qu’il y aurait une nouvelle catégorie aux Oscars de cette année pour reconnaître certains favoris des fans, l’opportunité a rapidement été considérée comme une chance pour Ligue des Justiciers supporters pour enfin obtenir la reconnaissance de la coupe du film de Zack Snyder. Cependant, il est vite devenu évident que le film n’était pas éligible pour le prix, seuls les films figurant sur une liste de films sortis pour la première fois au cours de l’année des Oscars étant applicables pour la catégorie de prix. On s’attendait rapidement à ce que Spider-Man : Pas de retour à la maison serait un concurrent sérieux pour prendre ce cri particulier, mais étonnamment, c’est la très ridiculisée Camila Cabello avec Cendrillon qui a pris une avance massive dans le vote.

Cependant, les fans les plus passionnés trouveront toujours une faille quelque part lorsqu’il s’agit d’obtenir la reconnaissance de leurs films et cinéastes idolâtrés, et cela a mis en place une bataille finale digne de tout film d’action entre les prétendants improbables de Prime Video. Cendrillon et le film de cambriolage de zombies Netflix de Zack Snyder Armée des morts, avec le film de Johnny Depp en disgrâce Minamata arrive troisième. Il semble que tandis que Ligue des Justiciers n’est pas éligible pour le vote Oscar Fan Favorite, le film épique de zombies de Snyder l’est, et ses fans se sont rapidement mobilisés pour utiliser le film pour obtenir un remboursement indirect pour le verrouillage de Ligue des Justiciers.

Il y a tout un écart à combler entre les deux films avant la fin du vote le 3 mars, mais avec les fans pouvant voter jusqu’à 20 fois par jour, cela fait beaucoup de votes avant la fin du combat et le gagnant peut être couronné. Avec les deux films à la mode sur les réseaux sociaux, cela va être une course directe vers l’arrivée entre les bases de fans des deux films, et il n’y a aucun moyen de dire dans quelle direction le résultat ira si les fans de Snyder tirent toutes leurs ressources.





La bataille préférée des fans des Oscars entre l’Armée des morts et Cendrillon montre l’écart entre l’Académie et le public





Lorsque les nominations aux Oscars pour 2022 ont été annoncées, de nombreux films populaires comme Spider-Man : Pas de retour à la maison raté l’une des grandes catégories, qui étaient plutôt remplies du type de film qui apparaît chaque année dans les catégories Meilleur acteur, actrice, réalisatrice et image telles que Le pouvoir du chien, West Side Story et Belfast. Bien que ces films méritent bien ce qui est considéré comme la plus haute distinction de l’industrie, ils n’attirent pas le public de la même manière que d’autres films qui ne figurent très souvent jamais dans les listes restreintes.

Comme Armée des morts et Cendrillon abandonnez-le pour le prix de consolation Fan Favorite, il convient de mentionner qu’aucun des films n’a reçu de signe de tête dans les autres catégories d’Oscar, et en outre, les critiques ont donné du fil à retordre aux critiques, avec Armée des morts s’en sortent le mieux avec un taux d’approbation de 67% sur Rotten Tomatoes contre un moins que spectaculaire 43% pour Cendrillon. Cependant, les deux films ont vu une augmentation des critiques en ce qui concerne l’audience, avec Cendrillon réussissant un saut modéré à 60%, et le film de Snyder atteignant 75%.





Cependant, aucun de ces scores d’audience ne se rapproche de ceux de Spider-Man : Pas de retour à la maisonou même Minamata, qui occupe la troisième place du vote Fan Favorite grâce aux partisans de Johnny Depp qui veulent voir la star retrouver son nom sur les lèvres de l’Académie après sa récente bataille juridique avec Amber Heard. Il semble clair que la décision de l’Académie de permettre aux fans d’avoir leur mot à dire sur les films qu’ils voulaient voir gagner des prix est devenue plus une question de rédemption personnelle que de films en tête du vote. Comment tout cela se termine sera révélé après la clôture du vote au début du mois prochain.





