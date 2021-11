La douloureuse raison pour laquelle Adam Driver est devenu acteur

Adam Driver fête ses 38 ans ! Quelques jours après le lancement de Maison de gucci, l’acteur célèbre une nouvelle année avec la certitude d’être l’un des plus talentueux de l’industrie. Et bien que beaucoup puissent croire qu’il s’agit d’une passion qu’il exerce depuis son plus jeune âge, c’était en fait pour un raison douloureuse qui a décidé de s’impliquer dans le monde du divertissement, puis de jouer dans de grands succès comme Guerres des étoiles ou Histoire d’un mariage.

Les 11 septembre 2001, le monde a subi l’un des coups les plus mémorables de ces derniers temps. C’est à cette époque que quatre avions ont été détournés par des membres d’Al-Qaïda et se sont ensuite écrasés à des points clés des États-Unis. Deux d’entre eux ont touché le tours jumelles, causant la mort de près de 3 000 personnes, un nombre considérable de blessés et de disparus.

À ce moment-là, Adam Driver – qui n’avait pas encore 18 ans – sentait qu’il pouvait faire quelque chose pour son pays s’impliquer profondément et prendre des mesures pour modifier ce qui était vécu. Il avait toujours adoré le performance et avait participé à de petites pièces de théâtre à l’école. Convaincu de sa passion, il décide de partir en voyage Julien et tentez votre chance dans ce conservatoire. Cependant, sa voiture est tombée en panne en cours de route et lorsqu’il est retourné dans sa ville natale, il a découvert ce qui s’était passé avec les attaques.

La décision était claire pour Driver : après les événements, il s’est enrôlé comme marine et faisait partie du corps d’infanterie. Et bien que l’histoire le laisse comme un homme fidèle à son pays, il a expliqué que ce n’était pas exactement la raison pour laquelle il s’était pleinement engagé. « Je ne pouvais pas entrer à Juilliard et j’habitais aussi dans une arrière-salle de la maison de mes parents. J’avais l’impression que je devais faire quelque chose de ma vie, et même si j’aimerais dire que j’ai rejoint les Marines pour quelque chose de patriotique, c’était aussi parce que je ne faisais rien d’honnête», a-t-il révélé.

Les choses n’ont pas fonctionné dans l’armée : ne pouvait servir que trois ans et a été honorablement libéré après s’être cassé le sternum dans un accident. Cela a donné une impulsion pour essayer à nouveau au conservatoire. Et il y parvient : diplômé en 2009 dans Juilliard et peu à peu il commence à décrocher ses premiers rôles. Au début, il a commencé par des petits boulots pour gagner sa vie. La fin de l’histoire est déjà connue : il est aujourd’hui l’un des acteurs les plus reconnus et l’un des favoris du public.

