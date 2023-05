Eric Andre a presque quitté la nouvelle émission de farces sur les manigances de Johnny Knoxville

Âne étoile Johnny Knoxville ne semble pas avoir d’interrupteur lorsqu’il s’agit de faire des farces à tout le monde autour de lui, et c’était quelque chose de camarade farceur Éric André découvert de première main. Avec Gabourey Sidibe, les trois servent de panel de « pranxperts » pour la nouvelle série d’ABC Le panneau des blagues. L’émission arrive sur le réseau le mercredi 24 mai pour un épisode spécial avant de revenir avec des épisodes hebdomadaires à partir du dimanche 9 juillet.





Pour promouvoir le spectacle, André a parlé de Le panneau des blagues pour une nouvelle interview avec Howard Stern. Il a expliqué le concept, notant comment c’est fondamentalement comme Aquarium à requins mais avec des farces. Ce qui se passe, c’est que des gens arrivent et lancent des farces élaborées que le panel doit décider s’ils veulent produire. Pendant ce temps, Knoxville faisait également des farces à Andre tout le temps, et il en arrivait au point où venir travailler devenait très difficile pour lui. Andre se souvient être allé voir Jeff Tremaine pour obtenir de l’aide, et on lui a conseillé de le renvoyer essentiellement à Knoxville. Comme l’explique André :

« Knoxville me fait des blagues tout le temps. Il me tase, il a une arme différente sur lui tous les jours. Alors, j’ai appelé [Jackass director] Jeff Tremaine. Je vais, ‘Jeff, je ne sais pas quoi faire [about] Knoxville. Chaque jour, je vais au travail, quelque chose sort d’un mur, ou il me frappe avec un taser ou quelque chose comme ça. Et Jeff dit: « Eh bien, il ne s’arrêtera jamais, alors tu dois le riposter. » «

Cela avait convaincu Andre qu’il récupérerait Knoxville en utilisant un pistolet paralysant sur lui. Cependant, Andre n’avait pas prévu que Knoxville avait essentiellement le niveau de tolérance à la douleur du T-1000 de Terminateur 2. Cela n’a fait qu’empirer les choses pour Andre, et c’est devenu si grave qu’il a même quitté la série pendant un certain temps, incertain de pouvoir continuer à travailler avec Knoxville.

« Pendant que Knoxville ne regarde pas, j’ai sorti ce pistolet paralysant et je l’ai frappé en plein cœur avec, comme en plein centre de sa poitrine. Mais il est comme le Terminator liquide, le gars est tellement insensible à la douleur, c’est comme un petit pincement à lui… Il commence juste à me regarder pendant qu’il est électrocuté, puis il me l’attrape des mains, et puis il commence juste à m’attaquer avec. Et il en a un autre dans sa poche, alors il en sort un autre, et il a le mien. Il me met par terre, et il vient de m’éclairer avec deux pistolets paralysants. Et je m’enfuis du studio pour sauver ma vie. Et j’arrête, j’arrête la série… Alors, j’ai démissionné ce week-end, puis il m’a supplié de revenir. »





Johnny Knoxville pourrait pousser ses farces trop loin

Tournage Panneau de blague a bouleversé plus qu’Eric Andre. Une personne qui a été le destinataire d’une farce filmée pour l’émission était tellement bouleversée qu’une action en justice a été déposée en réponse. Un homme à tout faire affirme qu’il a été dupé lorsqu’il a répondu à une fausse annonce qui avait été placée par l’équipe de l’émission, ce qui a conduit quelqu’un qu’il croyait être le propriétaire à l’accuser d’avoir tué un poney avec d’autres commentaires bizarres. Knoxville est sorti pour révéler que tout cela n’était qu’une farce, mais le bricoleur n’a pas été amusé, ce qui a déclenché le procès.

« Le demandeur n’a pas été amusé et reste indifférent … Il a été gravement secoué et traumatisé par cet épisode », indique le procès.

Panneau de blague devrait être diffusé sur ABC le 24 mai 2023, suivi d’épisodes hebdomadaires diffusés à partir du 9 juillet 2023.