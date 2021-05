Comment le prince Harry et Meghan Markle rompent le cycle du traumatisme générationnel

Le prince Harry a de nouveau parlé de sa dynamique familiale compliquée, affirmant qu’il voulait «briser le cycle» pour ses propres enfants.

Alors qu’il apparaissait en tant qu’invité sur le podcast Armchair Expert de Dax Shepard, le duc de Sussex, 36 ans, a comparé sa vie à « The Truman Show » et a expliqué la décision que lui et sa femme Meghan Markle, 39 ans, avaient prise d’élever leurs enfants (fils Archie, 2 , et leur fille à naître) loin de la vie royale.

Et tandis que les tabloïds britanniques ont rapidement qualifié les commentaires de Harry de critiquer son père et de jouer la victime,

Le prince Harry s’est assuré de répondre à sa compréhension du traumatisme intergénérationnel qui peut être transmis à ceux qui ont une longue histoire de dynamique familiale toxique.

« Je ne pense pas que nous devrions pointer du doigt ou blâmer qui que ce soit, » dit Harry à Shepard, « mais certainement en ce qui concerne la parentalité, si j’ai ressenti une certaine forme de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que peut-être mon mon père ou mes parents avaient souffert, je vais m’assurer de briser ce cycle pour ne pas le transmettre, au fond. «

Nous avons parlé à la psychothérapeute Brooke Sprowl, fondatrice, PDG et directrice clinique de My LA Therapy, de briser le cycle de la souffrance familiale générationnelle et de la façon d’élever avec succès des enfants en bonne santé lorsque votre propre éducation était difficile, comme celle de Harry.

Selon Sprowl, tout le monde a certaines prédispositions à la maladie mentale, aux traumatismes, à la violence et à d’autres vulnérabilités.

Le modèle diathèse-stress explique nos vulnérabilités génétiques sous-jacentes au stress.

Photo: Mpluess, domaine public, via Wikimedia Commons

« Même dans un environnement à faible stress, vous pouvez toujours devenir anxieux, alors qu’une personne ayant une faible vulnérabilité ou une faible prédisposition génétique à l’anxiété, par exemple, même dans un environnement très stressé, peut ne pas développer ces traits », Sprowl dit.

Imaginez que vous soyez parmi les personnes les plus célèbres au monde.

«C’est une quantité excessive de stress pour quiconque d’être constamment scruté et d’avoir tous les détails de leur vie rendus publics depuis le moment où ils sont nés et constamment surveillés, vous savez, juste ne pas se sentir comme une personne normale», dit Sprowl.

«J’ai toujours l’impression que l’anonymat est un tel cadeau que je ne voudrais jamais être vraiment célèbre parce qu’il y en a, c’est juste une sorte de désir pour moi d’être un humain qui peut simplement aller à l’épicerie et vous savez être d’humeur grincheuse sans que vous sachiez que tout le monde en parle ou sache que c’est dans les journaux du soir. Même quelqu’un sans prédisposition à la maladie mentale en aurait probablement, vous savez, ce qui serait un facteur de stress très élevé.

Ce n’est certainement pas une surprise qu’Harry et Meghan veuillent élever leurs enfants loin de l’environnement constant de zoo, comme il l’a décrit à Shepard, de l’œil du public qui accompagne le fait de faire partie de la famille royale.

Pourtant, cela n’a pas empêché les membres de sa famille ou les tabloïds britanniques de critiquer la décision et de juger durement le couple.

Comment une personne ayant des antécédents de traumatisme générationnel peut-elle établir une dynamique saine pour sa famille – même si cette famille est remplie de princes, de duchesses et d’une reine?

«Il s’agit de savoir comment rétablir une nouvelle façon de nouer des relations avec votre famille ou avec toute personne dont vous souhaitez changer la dynamique relationnelle», explique Sprowl. « Le vrai travail consiste à apprendre à établir des limites saines au sein d’une interaction. »

Ces limites peuvent prendre différentes formes.

Pour Harry et Meghan, c’était une rupture publique avec sa famille et un déménagement du Royaume-Uni à la Californie. Pour d’autres familles, les limites peuvent être moins examinées mais pas moins difficiles.

«Certaines familles ne respecteront pas les limites, peu importe à quel point vous êtes clair, quelle que soit votre gentillesse, peu importe à quel point, vous savez, vous essayez de travailler avec elles sur le plan thérapeutique, certaines personnes ne sont tout simplement pas disposées à travailler. Mais en général, je pense qu’il y a généralement une opportunité de fixer des limites appropriées et de créer un attachement sécurisé », déclare Sprowl.

« Un attachement sécurisé est un équilibre sain entre l’espace et la convivialité, où vous pouvez avoir votre propre vie, votre identité et vos valeurs tout en étant accepté et aimé, que ce soit un certain niveau d’indépendance et d’autonomie, mais vous pouvez toujours avoir de la proximité. Alors c’est gentil de l’idéal si vous pouvez travailler à travers cela. «

Espérons que Meghan et Harry pourront trouver la dynamique qui fonctionne le mieux pour eux et leurs enfants – peu importe ce que la presse ou les médias en disent.

Courtney Enlow est rédactrice en chef de Pop Culture and Good News chez YourTango. Son travail est apparu à Vanity Fair, Glamour, Pajiba, SYFY FANGRRLS, Bustle, Huffington Post, io9 et d’autres. Elle est l’ancienne co-animatrice des podcasts Trends Like These et Strong Female Characters.