Shang-Chi : Vous avez (peut-être) raté ces 7 œufs de Pâques dans le film MCU

Attention : spoilers : Depuis la semaine dernière, le nouveau film Marvel SHang-Chi et la Légende des Dix Anneaux pour tous les abonnés Disney Plus disponible gratuitement. Nous en avons profité pour vous sept oeufs de Pâques et choisissez les références que le vôtre dans l’aventure MCU peut avoir négligé.

Oeuf de Pâques Shang Chi n°1 : poignards dorés

Après que Shang-Chi ait été retrouvé par les hommes de main de son père, lui et sa petite amie Katy partent à la recherche sa soeur Xialing. À la grande surprise de notre héros, elle a maintenant construit son propre empire, à savoir un Club de combat clandestin appelé Golden Daggers.

Ce regroupement se retrouve également dans le modèle de bande dessinée. Les voilà pourtant une secte, souvent sous le nom de code Expéditeurs orientaux fonctionner. Ils sont dirigés par La demi-soeur de Shang-Chi, Leiko. Les responsables se sont donc accordés un peu de liberté créative pour le MCU.

Oeuf de Pâques n°2 de Shang Chi : hommage à Jackie Chan

Différentes scènes de bataille dans Marvel Adventure sont inspiré des anciens films de Jackie Chan, par exemple le combat de notre héros contre son gré dans un bus. Dans ce document, il utilise un mouvement célèbre de la légende des arts martiaux.

Shang-Chi montre un mouvement de Jackie Chan © Marvel Studios / Disney

L’un ou l’autre l’aurait deviné : Exact, nous faisons bien sûr allusion au moment du combat où Shang-Chi a utilisé sa veste comme une arme. C’est une action que l’on peut retrouver encore et encore divers films de Jackie Chan s’émerveiller. Peut-être que notre héros MCU est un fan ?

Oeuf de Pâques Shang Chi n°3 : Drapeau Madripoor

Revenons aux Golden Daggers, car c’est là que Shang-Chi doit prouver ses talents de combattant sur le ring. Si vous regardez attentivement avant le début du combat, vous pouvez en voir un en arrière-plan Drapeau de Madripour voir. La ville a joué un rôle important dans la série « Le Faucon et le Soldat de l’Hiver ».

Un drapeau Madripoor est accroché au mur derrière Shang-Chi © Marvel Studios / Disney

Il y avait dans la série Sam Wilson et son ami Bucky Barnes à la recherche de l’origine d’un nouveau sérum de super soldat. Dans les bandes dessinées Marvel, la ville en a une spéciale, d’ailleurs Connexion aux X-Men, en particulier à Wolverine, qui entre-temps habitait cet endroit.

Oeuf de Pâques Shang Chi n°4 : Ta Lo

Un rôle particulièrement important vient dans « Shang-Chi et la légende des dix anneaux » royaume mystique Ta Lo à. C’est là que le mandarin a rencontré son grand amour et c’est là que se déroule la bataille décisive finale du blockbuster. Ici notre héros reconnaît aussi ce qu’il a à faire, vaincre son père et sauver le monde.

Ta Lo est dans une autre dimension © Marvel Studios / Disney

Dans les comics, c’est Ta Lo l’un des soi-disant royaumes des dieux, y compris Asgard, par exemple. Les habitants de ce lieu le Xian, sont liés même au monsieur. Nos héros ne sont plus sur terre, mais dans un autre dimension. De plus, le monde animalier de ce lieu dans le film est similaire à celui de la bande dessinée.

Shang-Chi-Easter Egg n°5 : Kamehame-Ha !

Vous avez bien lu, la franchise Dragon Ball est maintenant une partie officielle de l’univers cinématographique Marvel ! Dans la finale Lutte contre l’habitant – quelques mots de plus à ce sujet dans un instant – Shang-Chi utilise une attaque extrêmement puissante avec laquelle il peut vaincre son adversaire presque écrasant.

Shang-Chi a-t-il appris quelque chose de Son Goku ? © Bird Studio / Shueisha, Toei Animation

Peu de temps après, lui et Katy racontent à deux amis dans un bar leurs expériences des deux dernières semaines et Katy les appelle la boule d’énergie, avec lequel Shang-Chi pouvait tuer le monstre que « Kamehame-Ha ». Comme on le sait, ce sont vraisemblablement les attaque la plus emblématique du héros de l’anime Son Goku.

Oeuf de Pâques n°6 de Shang Chi : L’habitant

Voyons maintenant ça véritable grande menace pour l’aventure MCU, le Dweller ou Habitant des Ténèbres. C’est un ancienne bête légendairequi se nourrit des âmes des mortels. Le monstre murmure à l’oreille du mandarin encore et encore dans la voix de son être cher décédé afin qu’il puisse le libérer de sa prison. Avec son homologue comique, cependant, la version MCU a assez peu en commun.

Dans le modèle, le Dweller est plus un adversaire de Doctor Strange © Marvel Comics

Dans les bandes dessinées, l’habitant est en fait un adversaire de Doctor Strange. Il est l’un des soi-disant seigneurs de la peur et a la capacité de susciter la peur dans le cœur de toutes les créatures, ce qui lui donne du pouvoir. Pour le film, il a reçu un Wangliang, un démon du folklore chinois, mixte. Tout comme Shang-Chi, le sorcier suprême a réussi à vaincre l’habitant, mais il existe une théorie selon laquelle cet être jamais complètement anéanti peut être.

Oeuf de Pâques n°7 de Shang Chi : Kamar Taj

Enfin, jetons un coup d’oeil à cela première scène supplémentaire de « Shang-Chi et la légende des dix anneaux ». Broyer ici Wong, capitaine Marvel et pendant ce temps encore humain Bruce Banner sur le Origine des dix anneaux du mandarin. Lorsque Shang-Chi a pris le contrôle des puissants artefacts, ils semblent avoir envoyé un signal indiquant qu’ils étaient eux-mêmes en Kamar-Taj a ressenti.

On connaît déjà Kamar-Taj de Doctor Strange © Marvel Studios / Disney

C’est le foyer de nombreux magiciens de l’univers Marvel, une ville cachée dans les montagnes de l’Himalaya, et rencontrés ici Stephen Strange pour la première fois dans The Ancient One. Cela suggère que le signal à quiconque ou quoi qu’il soit dirigé à travers le tout le multivers Marvel peut être perçu. Dans les bandes dessinées, les dix anneaux sont d’origine extraterrestre. Il est concevable qu’ils puissent entraîner un grand danger directement à la terre du MCU.