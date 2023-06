La différence entre la fin de « Valeria » sur Netflix et dans les livres

Depuis que Élisabet Benavent publié « En los Zapatos de Valeria », la série de livres a été un succès en Espagne et à l’étranger. À tel point que Netflix a misé sur adapter l’histoire de Valeria et ses amis au petit écran. Cependant, atteindre la fin de celui-ci, il a choisi un parcours distinct de celui du matériau original.

Beaucoup dans le style de « Sex and the City », mais avec sa touche hispanique, le programme de streaming raconte les aventures amoureuses, personnelles et professionnelles de quatre amis.

Diana Gómez donne vie à Valeria Férriz, qui passe d’un mariage monotone dans la première saison à une aventure dangereuse avec Víctor, joué par le beau Maxi Iglesias.

Tout au long des trois épisodes, la protagoniste a connu des hauts et des bas dans sa relation instable avec l’architecte. Il y a toujours un obstacle interne ou externe pour qu’ils ne soient pas ensemble, plus que sur le plan sexuel. Donc, une grande question était de savoir comment ils allaient arriver au résultat de l’histoire.

COMMENT SE FINIT LA SÉRIE NETFLIX « VALERIA » ?

Dans la série Netflix, Valeria a une fin différente de celle des livres. Dans le dernier épisode de la saison 3, intitulé « The Decision », le protagoniste doit choisir entre deux relations. Avec Victor, tout est passion, mais aussi instable et elle n’obtient pas de lui ce dont elle a besoin.

Pendant ce temps, avec Bruno (Federico Aguado), il a beaucoup de choses en commun, il est patient, il est émotionnellement disponible et, au fond, il est tout ce que Víctor n’est pas.

Finalement, Valeria opte pour ce qu’il y a de plus sain pour elle : une relation qui lui apporte sécurité et tranquillité d’esprit.

Dans la saison 3 de « Valeria », le protagoniste choisit Bruno (Photo : Netflix)

COMMENT FINISSENT LES LIVRES D’ELÍSABET BENAVENT ?

Au contraire, le destin que Valérie a dans les livres d’Elísabet Benavent est complètement opposé. La protagoniste décide de « suivre son cœur » et de poursuivre sa relation avec Víctor.

Cela fait que le personnage décide miraculeusement de s’installer, ils fondent une famille et il construit la maison de ses rêves.

COMMENT VOIR LA SAISON 3 DE « VALERIA » ?

La troisième saison de « Valeria » a été créée sur Netflix le vendredi 2 juin 2023, par conséquent, pour voir les derniers épisodes, il vous suffit d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.