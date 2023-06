La VRAIE HISTOIRE derrière ‘MANIFESTO’ : L’accident d’avion qui a inspiré la série Netflix

in

Découvrez l’histoire vraie de l’accident d’avion qui a inspiré la série « Manifesto » de Netflix.



©NetflixLe « Manifeste » de Netflix s’inspire d’événements réels

Il vient de sortir sur la plateforme de streaming, la deuxième partie de la quatrième saison de la Série Montego Air Flight 828où nous saurons enfin ce qu’il adviendra de La famille de Michaela et Ben Stone. Si vous êtes fan de Le « Manifeste » de Netflixvous serez surpris de savoir que la série Il est inspiré d’un événement réel.

La deuxième partie de la dernière saison de « Manifesto » compte dix épisodes, où les doutes qui restaient en suspens seront résolus, de Quoi était ce qui s’est passé avec Cal et où est Angelina.

Le « Manifeste » de Netflix est-il inspiré d’événements réels ?

Dans le ‘Manifeste’ de Netflix, au début les 191 passagers du vol 828 disparaissent mystérieusement, ce fait est inspiré d’un vrai accident d’avion. Son créateur, Jeff Rake a avoué à SYFY au San Diego Comic Con 2018, que bien que l’intrigue de la série soit une fiction avec ses personnages, « Manifesto » s’inspire de l’histoire vraie de la disparition du vol malaisien 370.

Qu’est-il arrivé au vol Malaysia 370 ?

C’était le 8 mars 2014 quand Le vol 370 de Malaysia Airlines a disparu avec 227 passagers et 12 membres d’équipage, l’avion voyageait de Kuala Lumpur à Pékin, mais a disparu du radar un peu moins d’une heure après le décollage. Ce qui est vraiment arrivé au navire et à ses passagers reste un mystère, car seuls quelques restes de l’avion ont été retrouvés sur la côte africaine et sur les îles de l’océan Indien. Sur Netflix, vous pouvez regarder le documentaire « MH370 : L’avion qui a disparu » avec l’histoire complète.

