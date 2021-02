BluShift Aerospace, basé dans le Maine, lance avec succès un prototype de fusée en vol d’essai

01 févr.2021 09:30:47 IST

Une entreprise du Maine qui développe une fusée pour propulser de petits satellites dans l’espace a passé son premier test majeur dimanche. BluShift Aerospace, basé à Brunswick, a lancé un prototype de fusée de 20 pieds (6 mètres), atteignant une altitude d’un peu plus de 4000 pieds (1219 mètres) dans une première course conçue pour tester les systèmes de propulsion et de contrôle de la fusée. Il portait un projet scientifique mené par des élèves du lycée de Falmouth qui mesurerait des mesures de vol telles que la pression barométrique, un alliage spécial testé par une société du New Hampshire – et un dessert néerlandais appelé stroopwafel, en hommage à sa société mère basée à Amsterdam.

Les organisateurs du lancement ont déclaré que les éléments avaient été inclus pour démontrer l’inclusion d’une petite charge utile.

La société, qui a lancé depuis la ville de Limestone, dans le nord du Maine, sur le site de l’ancienne base aérienne de Loring, est l’une des dizaines de courses à trouver des moyens abordables de lancer des soi-disant nano satellites. Certains d’entre eux, appelés Cube-Sats, peuvent être aussi petits que 10 centimètres sur 10 centimètres.

Sascha Deri, PDG de bluShift, a déclaré que la société comptait devenir un moyen plus rapide et plus efficace de transporter des satellites dans l’espace.

«Il y a beaucoup d’entreprises là-bas qui sont comme des trains de marchandises dans l’espace», a déclaré Deri. «Nous allons être l’Uber dans l’espace, où nous transportons une, deux ou trois charges utiles de manière rentable.»

Un autre aspect qui rend la fusée de bluShift différente est son système de propulsion hybride.

Il repose sur un combustible solide et un comburant liquide passant à travers ou autour du combustible solide; le résultat est un système plus simple et plus abordable qu’une fusée à carburant liquide, a déclaré le porte-parole Seth Lockman. Le carburant est un mélange de biocarburant exclusif provenant de fermes, a déclaré Deri.

«C’est un carburant très non toxique, j’aime dire que je pourrais le donner à l’une ou l’autre de mes petites filles. Rien de mal ne leur arriverait, je le jure », dit-il. «Donc, c’est vraiment non toxique. C’est neutre en carbone. »

L’objectif est de créer une petite fusée capable de lancer une charge utile de 30 kilogrammes (66 livres) en orbite terrestre basse, à plus de 160 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre. Lockman a déclaré que l’orbite pourrait être possible d’ici 2024.

L’entreprise a dépensé 800 000 € en recherche et développement, une partie de l’argent provenant de la NASA.

Les représentants de bluShift ont déclaré qu’ils ne prévoyaient pas de pouvoir lancer à partir de Brunswick, où ils ont leur siège social, en raison de la densité de la population dans la région.

Une tentative de lancement d’essai à Limestone plus tôt en janvier a été reportée en raison des conditions météorologiques. Le lancement de dimanche a également été retardé par quelques faux départs, mais les organisateurs de l’événement ont qualifié le décollage éventuel de 15 heures de «parfait».

