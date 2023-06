Le dernier né de LG est une mallette avec un écran tactile intégré de 27 pouces : c’est le StanbyME Go

Le marché des écrans portables, peut-être du fait de sa petite taille, n’évolue pas au même rythme que celui des écrans traditionnels, mais de plus en plus de fabricants misent dessus. LG en fait partie, et sa dernière proposition ne passe pas inaperçue : le constructeur sud-coréen a littéralement mis un écran à l’intérieur d’une mallette.

Nous parlons du StanbyME Go, un produit que LG dit avoir conçu pour offrir une expérience « multi-divertissement ». Et, à en juger par les images de presse, il semble être destiné à être utilisé, par exemple, dans le camping ou les activités de plein air. Nous voyons ce que cet appareil particulier à l’esprit portable a à nous offrir.

La mallette avec écran intégré de LG

Ce que beaucoup d’entre nous font lorsque nous avons besoin d’un écran dans certains des scénarios susmentionnés est se tourner vers les tablettes. Cependant, si nous recherchons vraiment une expérience qui ressemble à celle d’un téléviseur et qui nous permet de le transporter confortablement, le LG StanbyME Go peut se positionner comme une alternative valable.

Il s’agit d’un appareil avec un panneau d’affichage de 27 pouces avec une résolution de 1080p qui émerge de l’intérieur de la mallette. Cela nous permet également de le placer dans différentes positions. En mode paysage pour utiliser un écran traditionnel, ou également à la verticale, pour consommer du contenu dans ce format vidéo populaire. Dans tous les cas, nous pouvons utiliser les capacités tactiles de l’écran pour, par exemple, profiter de jeux.

Sur le plan technique, nous constatons que le LG StanbyME Go bénéficie d’une compatibilité avec Dolby Vision sur son écran et Dolby Atmos sur son Haut-parleurs intégrés de 20 W. Comme on dit, c’est un téléviseur avec toutes les lettres, il est donc livré avec le système d’exploitation WebOS du constructeur et même une entrée HDMI pour les sources vidéo externes, une connectivité sans fil : Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0.





Lors de l’utilisation de cet écran portable, les utilisateurs trouveront deux chemins possibles. D’une part, comme les téléviseurs d’une vie, branchés sur le courant. D’autre part, en utilisant le mode portable grâce à sa batterie intégrée. Compte tenu de son objectif, c’est peut-être l’option la plus raisonnable, même si l’autonomie, explique le constructeur, atteint 3 heures.

Le nouveau LG StanbyME Go est sans aucun doute un type de produit intéressant et curieux, mais il est également limité dans le nombre de marchés sur lesquels il sera disponible. Pour l’instant, il peut être acheté à partir de cette semaine en Corée du Sud. Son prix? 1,17 million de wons (environ 840€). Pour le moment, oui, nous ne savons pas s’il atteindra l’Europe.

Images: LG

