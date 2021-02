« La danse des lucioles », fin du livre: se termine ainsi le roman « Firefly Lane » de Kristin Hannah

« La danse des lucioles« Est une série dramatique de Netflix qui tourne autour de la multitude de hauts et de bas dans la vie de deux femmes qui sont les meilleures amies depuis l’adolescence. Il s’est positionné comme l’émission la plus regardée ces dernières semaines depuis sa première sur la plateforme de streaming.

Raconter une histoire à travers plus de 30 ans, « Voie Firefly»Est un drame poignant d’amitié durable, d’amour, de jalousie et de chagrin. La émission de télévision suivant Tully Oui Kate, deux filles qui sont à l’opposé l’une de l’autre, mais qui deviennent en quelque sorte les amies et les confidentes les plus proches

Leur amitié, pleine d’amour et de soutien, est du genre édifiant qui se chevauche à travers tous les hauts et les bas. Rien ne peut séparer Tully Oui Kate jusqu’à ce que quelque chose d’inconnu aux fans du série et ils se séparent vraiment. Vieux insécurités Oui ressentiments longtemps enterrés surgissent quand un acte de trahison.

La série est drôle, charmante, émotionnelle et dramatique. Mais en quoi est-ce différent du livre? Que s’est-il passé à la fin de « La danse des lucioles« ? Dans cet article, nous ferons une petite revue des choses que le roman de Kristin Hannah, mais méfiez-vous. Il y aura des spoilers plus tard dans les saisons à venir.

COMMENT SE TERMINE LE LIVRE DE «LA DANSE DES LUCIOLES»?

« Voie Firefly« Ouvrez votre histoire en 1974, quand le paria social Kate Mularkey rencontrer Tully Hart: une fille cool et extraordinaire. À la fin de l’été, les deux sont devenus une unité inséparable, connue sous le nom de « TullyandKate». Ils restent côte à côte pour le prochain 30 ans, jusqu’à ce qu’une grande trahison mette fin à leur amitié, apparemment pour toujours.

Des années plus tard, une deuxième tragédie se réunit Tully Oui Kate, mais à ce moment-là, il leur reste très peu de temps pour être ensemble. Bien qu’ils soient les meilleurs amis Kate Oui Tully ils vivent des vies très différentes. Tully est un journaliste de carrière sans attachement et animateur d’un talk-show populaire de jour, « L’heure de la petite amie».

Pendant, Kate Elle est mariée à Johnny une vieille aventure de Tully, et travaille comme femme de ménage pour sa fille adolescente, Marah, et ses plus petits jumeaux, William Oui Luke. Leurs différences testent leur relation à divers moments du roman par Hannahmais quand un bien intentionné Tully des surprises Kate avec une critique sévère de son style parental, lors d’une émission en direct de « L’heure de la petite amie», Kate met fin immédiatement à leur amitié.

Kate et Tully entretiennent une amitié depuis des décennies (Photo: Netflix)

Quelques années plus tard, Tully revenir du travail au Antarctique pour rechercher un message vocal de Kate: « Bonjour, Tul. C’est moi. Kate. Je ne peux pas croire que tu ne m’as pas appelé pour m’excuser». Offensé par l’idée que son ex-meilleur ami l’a appelée pour lui arracher des excuses, Tully ignore le message pendant des mois, jusqu’à ce qu’il reçoive un deuxième appel lui disant la terrible vérité.

Kate non seulement elle a été diagnostiquée avec ccancer du sein inflammatoire de stade IVIl a également subi tous les traitements disponibles. Le cancer s’est métastasé dans votre cerveau Et elle n’a pas longtemps à vivre, c’est pourquoi elle a essayé de contacter son ex-meilleure amie avant que sa dernière heure ne soit expliquée.

Tully et Kate se battent et ne parlent plus depuis des années (Photo: Netflix)

Avec Kate Sur son lit de mort, elle et Tully faire amende honorable. Ils reprennent leur amitié là où ils l’ont laissée, mais leur lien ne peut pas sauver Kate de l’inévitable. Elle demande Tully surveiller Johnny, Marah, William Oui Luke, et meurt peu de temps après, lorsque le roman s’achève dans l’une des fins les plus poignantes des livres dramatiques.

Si vous pensez, « eh bien, cela ne se produit pas dans le programme« , Vous pouvez laisser cette tranquillité de côté, puisque »La danse des lucioles » de Netflix ne couvre que la première moitié du roman de Hannah. La série n’a pas été renouvelée pour l’instant, mais il reste encore beaucoup de livre à adapter, donc cette fin douloureuse pourrait être répétée sur le petit écran ou modifiée pour quelque chose de plus positif.