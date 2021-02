Lana Del Rey partage un aperçu de ‘White Dress’

Lana Del Rey a partagé deux nouvelles images en avant-première de son prochain single intitulé, ‘Robe blanche’.

Le nouveau single sera la première chanson du prochain album du chanteur. «Chemtrails Over The Country Club», qui sortira le mois prochain.

Via son compte Instagram officiel, Du roi a partagé une image d’une femme patinant dans une robe blanche avec la phrase: «Cela me fait sentir… cela me fait me sentir comme une déesse.

La Nouvel album de Lana Del Rey, ‘Chemtrails Over The Country Club’, a été repoussé plusieurs fois depuis sa date de sortie initiale prévue à septembre l’année dernière, cependant, ce sera jusqu’à 19 mars prochain disponible.

Tracklist ‘Chemtrails Over The Country Club’:

1. Robe blanche

2. Chemtrails Over The Country Club

3. Tulsa Jesus Freak

4. Laisse-moi t’aimer comme une femme

5. Sauvage en chaleur

6. Sombre mais juste un jeu

7. Tous ceux qui errent ne sont pas perdus

8. Yosemite

9. Rompre lentement

10. Danse jusqu’à ce que nous mourions

11. Gratuitement