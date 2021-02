Le petit caméléon Brookesia nana court pour devenir le plus petit reptile du monde

08 févr.2021 12:01:38 IST

Il tient sur le bout d’un doigt humain, mais ce caméléon pourrait faire sensation. Des scientifiques de Madagascar et d’Allemagne affirment qu’une espèce de caméléon nouvellement découverte est un prétendant au titre de plus petit reptile du monde. Frank Glaw, qui faisait partie de l’équipe internationale de chercheurs qui a classé la nouvelle espèce et l’a nommée Brookesia nana, a déclaré que le corps du spécimen mâle ne semblait mesurer que 13,5 millimètres de long (un peu plus d’un 1/2 pouce. ) C’est au moins 1,5 millimètre plus petit que le détenteur du record précédent, un autre membre de la famille Brookesia.

Glaw, un expert en reptiles à la collection de zoologie de l’État de Bavière à Munich, a déclaré que le petit mâle et une femelle légèrement plus grande avaient été repérés à flanc de montagne par un guide local lors d’une expédition en 2012.

«Il faut vraiment se mettre à genoux pour les trouver», a déclaré Glaw The Associated Press dans un entretien téléphonique vendredi. «Ils sont évidemment camouflés et ils se déplacent très lentement.»

Glaw et ses collègues ont effectué une tomodensitométrie de la femelle et ont découvert qu’elle abritait deux œufs, confirmant qu’il s’agissait d’un adulte.

Pour le mâle, les chercheurs ont examiné de près ses organes génitaux «bien développés», qui chez les caméléons se présentent par paires appelées hémipènes.

Ils ont constaté que les organes génitaux du spécimen de Brookesia nana faisaient presque un cinquième de sa taille corporelle, peut-être pour lui permettre de s’accoupler avec la plus grosse femelle.

«J’ai peu de doutes que ce soit un homme adulte», a déclaré Glaw. «Si nous avions une paire qui s’accouplait, ce serait évidemment une meilleure preuve.»

Confirmer Brookesia nana comme la plus petite espèce de reptiles nécessitera d’en trouver davantage, ce qui pourrait prendre plusieurs années, a-t-il déclaré.

Les recherches de l’équipe ont été récemment publiées dans la revue Scientific Reports.

Les caméléons sont menacés par la déforestation à Madagascar, qui abrite de nombreuses espèces.

.

