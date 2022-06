« Stranger Things »: le vrai père d’Eleven, selon la théorie

Dans la quatrième saison de « Stranger Things », Eleven (Millie Bobby Brown) a accepté de partir avec le Dr Sam Owens (Paul Reiser) pour récupérer ses pouvoirs et se préparer à affronter Vecna. Dans le cadre du projet Nina, la fille adoptive de Jim HopperDavid Harbour Il a commencé à se souvenir de son passage au Hawkins National Laboratory et de certains moments clés de sa vie.

Par conséquent, les fans de la série à succès de Netflix Ils ont repris les doutes qu’ils avaient sur le passé d’Onze. Bien que l’on sache déjà que sa mère biologique est une femme nommée Terry Ives (Aimee Mullins), qui a commencé à participer à MKUltra en 1969, l’identité de son père est inconnue.

Certaines théories soulignent que le Dr Martin Brenner (Matthew Modine) pourrait être le père biologique d’Eleven, tandis que « Suspicious Minds », le premier roman prequel de « choses étranges« , révèle que le parent d’Onze est un homme du nom d’Andrew Rich, qui sortait avec Ives pendant son temps avec MKUltra et a été tué pendant la guerre du Vietnam.

Cependant, la série créée par les frères Duffer pour Netflix ne suit pas nécessairement la même histoire que le roman, donc le père d’Onze pourrait être quelqu’un de différent. Selon une théorie partagée par Screen Rant, Eleven pourrait être la fille d’Henry Creel, c’est-à-dire One.

Le Dr Brenner adopte Henry comme premier sujet de test dans la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

EST LE VRAI PERE DE ONE ELEVEN ?

Dans le dernier chapitre de la première partie de l’avant-dernière saison de « choses étrangesIl est révélé qu’après avoir assassiné sa famille et accusé son père du crime, Henry Creel a été pris en charge par le Dr Brenner et est devenu le numéro un (Jamie Campbell Bower). Lorsque Martin s’est rendu compte qu’il ne serait pas en mesure de contrôler les pouvoirs du jeune Henry, il lui a placé un inhibiteur et a commencé à expérimenter avec d’autres enfants.

Alors, comment a-t-il réussi à faire en sorte que d’autres enfants aient des capacités similaires ? Selon la théorie susmentionnée, Brenner a créé ses sujets de test ultérieurs en utilisant le sperme de One, il serait donc le père d’Onze et des autres enfants de Hawkins Lab.

Bien qu’il soit possible que tous les petits n’aient pas été créés à partir de l’ADN d’Henry Creel, il n’est pas surprenant que le Dr Brenner ait profité de la génétique de One pour son projet.

La connexion entre One et Eleven dans la quatrième saison de « choses étranges» pourrait s’expliquer par leur relation père-fille. Avec cette théorie, le massacre du Hawkins Lab devient encore plus sinistre, car cela signifierait qu’Henry a assassiné ses propres enfants. Bien qu’il ignore peut-être ce fait, ce n’est pas si surprenant compte tenu de ce qu’il a fait à sa famille.