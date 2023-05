La danse des lucioles : c’est la scène que Netflix a supprimée

NETFLIX

La showrunner Maggie Friedman a expliqué pourquoi ils avaient supprimé une séquence à la fin de Firefly Lane. Regardez la décision que la plateforme de streaming a prise dans la série avec Katherine Heigl.

©NetflixLa danse des lucioles a créé ses derniers épisodes.

Après une longue attente, les derniers épisodes de La danse des lucioles ajouté au catalogue de Netflix. Remplir un total de deux saisonsla série écrite par Maggie Friedman a eu sa fermeture sur la plateforme de streaming. La vérité est que des milliers de téléspectateurs à travers le monde manquent déjà cette fiction dramatique, alors le N rouge a présenté un scène supprimée.

Ce nouvel opus avait pour objectif de répondre à une question claire : «Qu’est-ce qui pourrait mettre fin à l’amitié étroite de 30 ans entre Tully et Kate, les « filles Firefly Lane pour toujours » ?”. Ainsi, Kate a dû faire face aux conséquences du voyage de Johnny en Irak, tandis que Tully combat un procès après avoir fui son talk-show, recommençant sa carrière à zéro.

+ La scène supprimée de Firefly Lane

Et précisément un fragment de fiction mis au rebut concerne le premier épisode de L’heure de la petite amie, ce phénomène télévisuel qui a fait du présentateur télé une star. « Il y a eu des scènes que nous avons adorées qui se sont bien passées et nous avons fini par les supprimer juste pour garder un certain rythme.», a souligné la showrunner Maggie Friedman en dialogue avec Tudum.

« Cette scène particulière était à l’origine vers la fin de l’épisode.», a souligné le scénariste à propos de cette séquence dans laquelle Tully est très nerveuse mais est calmée par sa meilleure amie Kate. le caractère de sarah craie suggère le rôle de Catherine Heigl pour gagner en confiance et faire semblant de lui parler plutôt que devant une foule d’inconnus.

Le producteur a fait remarquer : «Vous voyez Tully monter sur scène et saluer son public. C’est l’ouverture de l’épisode pilote, et cette scène a un plan très similaire d’elle sortant et saluant son public. J’aime ce genre de moments de cercle complet chaque fois que nous pouvons le faire. Il était donc difficile de le laisser seul pour cette raison !”.

Journaliste spécialisé dans les émissions avec une expérience dans la couverture de films, séries, théâtre et concerts. Depuis 2021, elle travaille chez Spoiler en tant que rédactrice et créatrice de contenus audiovisuels, axés sur le divertissement, les célébrités et les événements spéciaux.

