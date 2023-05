« One Piece »: Voici comment Netflix a accueilli Monkey D. Luffy pour son anniversaire

Les animes ont toujours donné l’heure sur Netflix, et le géant de la vidéo en streaming le sait très bien. Pour cette raison, à l’occasion de l’anniversaire du célèbre Luffy, la plateforme Reed Hastings en a profité pour faire connaître le nouvel épisode d’action en direct de « Une pièce »l’anime à succès créé par Eiichiro Oda.

Ce vendredi 5 mai, Luffy, le personnage emblématique de « One Piece », fête une nouvelle année de vie, c’est pourquoi son créateur, le mangaka Eiichiro Oda, a décidé de dévoiler quelques croquis du protagoniste et de ses amis d’équipage Sanji, Nami, Usopp et Zoro.

Il a également fait l’éloge de l’équipe derrière la série Netflix, affirmant que même si faire une série animée n’est pas facile, il sera toujours prêt à mettre sa part d’aide dans la production de l’émission.

« One Piece » est sorti en 1997 (Photo : Toei Animation)

« Je veux pouvoir superviser les choses pendant que je suis encore actif », a révélé Oda lors de la nouvelle journée du nom de la star de « One Piece ».

UNE NOUVELLE SÉRIE « ONE PIECE »

Le mangaka oriental a également indiqué que Netflix lancera ce 2023 un nouveau projet live action des aventures de Luffy et ses amisbien qu’il ait précisé que le géant du streaming ne lancera rien tant qu’il ne sera pas pleinement satisfait du travail.

Bien sûr, il a dit qu’il allait très bientôt sortir vainqueur, puisque les 8 premiers épisodes de la première saison ne sont presque rien à finir.

La version live-action de Luffy de « One Piece » ne porte pas les sandales typiques du personnage (Photo : Netflix)

Et si cela ne suffisait pas, Il y a des rumeurs selon lesquelles Netflix essaie de planter le prestigieux Comic-Con de San Diego avec la bande-annonce officielle de « One Piece »où la date exacte de l’arrivée des chapeaux de paille sera dévoilée sur la plateforme de streaming numéro 1 au monde.

SALUTATIONS DE NETFLIX À LUFFY POUR SON ANNIVERSAIRE

Laissant de côté le battage médiatique de sa première en direct, la plateforme vidéo a également voulu participer aux salutations à Luffy Et wow, ils ont fait preuve d’originalité lorsqu’il s’agissait d’envoyer des vœux au personnage principal de « One Piece ».

Via son compte Instagram officiel, Netflix a utilisé un tutoriel enseignant la prononciation correcte du personnage pirate le plus célèbre du monde de l’anime,

« C’est un grand jour pour l’équipage du Chapeau de Paille car Monkey D. Luffy fête son anniversaire ???? ????. Célébrons-le en apprenant au monde à prononcer correctement son nom. C’est « Luh-Fi », simple, rien de lofi ou de lufei, « Luh Fi ». Commençons la fête et montrons qui est le capitaine ! »lit le post que Netflix a dédié à Luffy.