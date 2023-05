Ce que l’on sait de « The Sumo Apprentice » – Saison 2

Après le finale intrigante de la première saison de « The Sumo Apprentice » (« Sankuchuari -seiiki- » dans sa langue d’origine et « Sanctuary » en anglais), les fans du Série Netflix asiatique Ils attendent avec impatience un nouvel épisode de la fiction réalisé par Kan Eguchi et écrit par Tomoki Kanazawa.

Dans les huit premiers épisodes, Kiyoshi Oze, un jeune homme impoli et désespéré, devient un lutteur de sumo pour gagner de l’argent pour aider son père. Cependant, lorsqu’il découvre qu’il doit gravir les échelons pour gagner un bon salaire, il songe à démissionner, mais un collègue le convainc de rester et de continuer à se battre.

S’il parvient à séduire les fans par son arrogance, il ébranle aussi les fondations d’une industrie ancrée dans la tradition.Comme Enno, le nom que lui a donné son entraîneur, level ladder, devient aussi plus arrogant. Cependant, la défaite contre Shizuuchi l’oblige à respecter le sumo.

Kiyoshi Oze a remporté ses premiers combats dans la série japonaise « The Sumo Apprentice » (Photo : Netflix)

CE QUE L’ON SAIT DE LA SAISON 2 DE « L’APPRENTI DU SUMO »

Netflix a encore confirmé une deuxième saison de « l’apprenti sumo”mais comme vu dans le dernier chapitre, l’histoire de Kiyoshi Oze, Shizuuchi et des autres lutteurs de sumo pourrait se poursuivre dans une nouvelle fournée d’épisodes.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, qui met généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et, en fonction de ces chiffres, décider de renouveler ou d’annuler une série.

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « L’APPRENTI DU SUMO » ?

A la fin de la première saison de « The Sumo Apprentice »Enno surmonte le combat qu’il a perdu contre Shizuuchi, qui visite l’endroit où sa mère et son jeune frère sont morts, à cet endroit, il se souvient de ce qui s’est réellement passé ce jour fatidique.

Après la cérémonie de départ à la retraite d’Enya, une nouvelle année commence et Enno doit à nouveau affronter Shizuuchi lors de la première bataille du tournoi.. Qui remportera la victoire ? Enno va-t-il encore perdre ? Qu’adviendra-t-il du père d’Oze ? Oze pourra-t-il pardonner à sa mère ? Qu’adviendra-t-il de la journaliste Asuka Kunishima ?

Enno s’est engagé dans son entraînement et s’est battu à nouveau à la fin de la série japonaise « The Sumo Apprentice » (Photo : Netflix)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « L’APPRENTI DU SUMO 2 »

Pour l’instant, Netflix n’a pas révélé quels acteurs et personnages reviendront dans la saison 2, mais ce sont les membres de la distribution qui reprennent leurs rôles :

Wataru Ichinose dans le rôle de Kiyoshi Oze

Shota Sometani comme Shimizu

Shiori Kutsuna dans le rôle d’Asuka Kunishima

Pierre Taki comme Oyakata

Tomorowo Taguchi comme Tokitsu

Goro Kishitani dans le rôle de Ryukoku

Suzuki Matsuo comme Inushima

Akira Nakao comme Kumada

Nobuko Sendou dans le rôle de Yayoi

Takashi Sasano comme Ito