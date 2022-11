Thriller 40 : comment sera le documentaire de l’album qui a catapulté Michael Jackson

MUSIQUE

L’album le plus vendu de l’histoire aura son propre hommage 40 ans après sa sortie. Ce sont tous les disques du King of Pop.

© GettyThriller 40, l’hommage à Michael Jackson.

Quarante ans se sont écoulés depuis le lancement de Thriller en francaisl’album qui a catapulté Michael Jackson au niveau artistique et cela lui a valu le titre de King of Pop.Depuis lors, l’artiste est devenu l’une des grandes figures de l’industrie musicale, réussissant à réaliser plus d’un documentaire sur sa vie controversée. La 40e anniversaire de cet album emblématique ne fera pas exception et Sony Music est prêt à lancer un bel hommage.

Il est indéniable que Michael Jackson a réussi à marquer un avant et un après dans le genre. Son influence sur la pop a changé les normes vidéo et la chorégraphie. Ce n’est pas un hasard s’il a vendu plus de 1 000 millions de disques dans le monde, ni qu’il a sorti 13 singles numéro 1. Il est également devenu l’un des rares chanteurs à avoir été intronisé deux fois au Rock Hall of Fame and Roll.

Ce n’est pas tout! Le livre Guinness des records du monde a reconnu Jackson comme l’artiste le plus titré de tous les temps, tandis que Thriller en francais Il est considéré comme l’album le plus vendu. Après 17 Grammy Awards et 26 American Music Awards, dont la nomination de l’Artiste du siècle, il aura désormais un nouvel hommage qui comprendra des événements gratuits pour les fans, des expériences immersives, des célébrations et la projection d’un documentaire qui s’intitulera thriller 40.

Du 10 au 13 novembre, une célébration aura lieu à Düsseldorf, en Allemagne, tandis qu’une autre des expériences aura lieu à New York du 18 au 20 novembre, qui visera les chansons les plus pertinentes de l’album. En ce sens, dans huit villes du monde, vous pourrez profiter du documentaire tant attendu qui dévoile la réalisation de l’album emblématique avec une version longue.

+ Comment Thriller a changé l’industrie de la musique

À partir de cet album, Michael Jackson a redéfini la forme d’art du vidéoclip avec des courts métrages innovants. Le classique Thriller en francais Il a réussi à devenir le premier et le seul clip vidéo inclus dans le National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès. De cette façon, le roi de la pop a établi une nouvelle norme esthétique pour la production vidéo avec des chansons comme Billie Jean, Beat It, ils ne se soucient pas de nous, mauvais Oui Criminel lisse.

